В Татарстане более 800 военнослужащих и их семей получили бесплатную юридическую помощь

Чаще всего обращения касаются вопросов денежного довольствия, выплат, льгот и социальных гарантий

Фото: Динар Фатыхов

За первые шесть месяцев 2025 года юристы Государственного юридического бюро Татарстана оказали бесплатную юридическую помощь более 800 военнослужащим и членам их семей. Об этом сообщил первый замминистра юстиции Илья Гомзик в прямом эфире Региональной общественной приемной. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркивает важность поддержки военнослужащих: «Мы должны создать все необходимые условия для возвращения к мирной жизни. Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего социализации и реабилитации ветеранов СВО».

Чаще всего обращения касаются вопросов денежного довольствия, выплат, льгот и социальных гарантий. В последнее время увеличилось количество запросов по установлению родственных связей, связанных с ошибками в написании фамилий и других персональных данных.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— За полгода к нам обратились 832 участника СВО и их семьи, из них 278 человек получили помощь на площадке республиканского фонда «Защитников Отечества, — добавил Гомзик.

Государственное юридическое бюро Татарстана стало основным участником системы бесплатной юридической помощи. В этом году к ним уже обратились почти 2000 человек, из которых более 1600 — в юрбюро.

Бесплатную юридическую помощь могут получить участники и ветераны СВО, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и их попечители, а также малоимущие и пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций. С 1 апреля 2025 года к этой категории добавились многодетные семьи. Полный список доступен на сайте Министерства юстиции.

Напомним, что в Татарстане увеличили выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей.



Анастасия Фартыгина