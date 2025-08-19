«Россию и Китай, как добрых соседей, невозможно разлучить»

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай» оказался репетицией поездки Владимира Путина в Пекин

Фото: Артем Дергунов

«Китайско-российские отношения в новую эпоху стали более зрелыми и прочными. Межрегиональные связи укрепляются, а сотрудничество провинции с верхнего течения реки Янцзы с поволжскими регионами — образцовое», — с дипломатической аккуратностью оценил итоги форума «РОСТКИ» чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, прибывший утром в Казань. После рекордного роста в 2024 году объем внешней торговли между РФ и КНР начал постепенно снижаться. «В среднесрочной перспективе следует ожидать умеренных темпов роста», — предупредил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, добавив, что зеленый свет дадут импорту высокотехнологичной продукции и совместным проектам в авиапроме. В ответ китайские партнеры напомнили, что ждут визита Владимира Путина в Пекин в конце августа этого года, а отношения с Татарстаном оценили так — выросли из детского возраста, пора переходить к конкретным делам. Подробнее — в материале «Реального времени»

Спад в торговле РФ с КНР после рекордного роста

Выступление федерального министра промышленности и торговли Антона Алиханова, специально прилетевшего в Казань для участия в пленарном заседании форума, заметно отрезвило татарстанский и китайский бизнес. Оказалось, российские власти перестали смотреть на взаимную торговлю с КНР сквозь розовые очки и даже настроены выставлять определенные требования к сотрудничеству, чтобы не затрагивались интересы российских компаний.

Глава Минпромторга подчеркнул, что КНР остается ведущим торговым партнером России, но торговые отношения и инвестиционные проекты будут проходить согласование на уровне специальных комиссий под руководством профильных вице-премьеров. «Китай — приоритетный партнер в экономической кооперации, а компетенции и меры поддержки дадут синергетический эффект», — заверил он.

Сейчас динамика внешней торговли между двумя странами не радует. Товарооборот начал замедляться, идет снижение, сообщил он. Особенно это заметно на фоне рекордного роста в 2024 году.

— На протяжении многих лет Китай является нашим ведущим внешнеторговым партнером. По итогам прошлого года был достигнут рекордный объем товарооборота — почти $245 млрд. Россия заняла седьмое место в рейтинге государств — основных торговых партнеров Китая. При этом наш товарооборот отличается сбалансированностью — экспорт и импорт сопоставимы по своим объемам, — рассказал он.

Насколько упал внешнеторговый оборот с КНР в этом году, не уточнялось. Но министр дал понять, что сокращение оказалось чувствительным для бизнеса обеих стран. «Торговля — важный фактор стратегического партнерства двух стран, в меньшей степени подвержен конъюнктуре, но в этом году фиксируем снижение, — рассказал Алиханов.

Среди причин были названы негативные последствия — санкции, волатильность на отдельных товарных рынках. До этого основу экспорта составляли минеральные продукты, металлы, продовольствие, машины, древесина, целлюлозно-бумажная продукция.

Глубина спада торговли независимыми экспертами оценивается в 10%. По данным российских СМИ, в первом полугодии 2025 года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 9,1%, составив $106,5 млрд. Экспорт из России в Китай снизился на 9,6%, а импорт из Китая в Россию — на 8,4%.

Авиапром и IT: где ждут прихода китайцев

Глава Минпромторга РФ прогнозирует, что тенденция по снижению объема торговли с КНР будет иметь устойчивый тренд. «В среднесрочной перспективе следует ожидать умеренных темпов роста взаимной торговли», — предупредил он. По его словам, стоит ожидать роста взаимной торговли «с последовательным увеличением доли высокотехнологичной продукции», то есть будут приветствовать поставки не конкурирующей с местной продукцией, а инновационной.

Исходя из этих приоритетов, власти будут регулировать торговые отношения. По словам Алиханова, в настоящее время действуют пять постоянных комиссии на уровне вице-премьеров РФ, которые охватывают все аспекты. При этом внутри РФ идет насыщение китайскими продуктами и товарами.

Инвестиционные проекты по промышленной коопераций с КНР рассматриваются на уровне двух межправительственных комиссий, уточнил Алиханов. В настоящее время межправкомиссия по инвестициям получила 63 инициативы на 130 млрд долларов. «Половина затрагивает совместные интересы в металлургии, химической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности», — уточнил он.

Итоговые решения будут известны на следующей неделе в Пекине. По словам Алиханова, подготовительные материалы встречи глав государств РФ и КНР готовит отдельная специальная комиссия при правительстве РФ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Антон Алиханов перечислил и те проекты, где особенно ждут китайских партнеров. По его словам, наиболее успешными будут инициативы, которые предполагают вложения в совместные производства, технологический трансфер и внедрение новых технологий. «Приоритетные направления — это разработка широкофюзеляжного самолета и проект по созданию перспективного тяжелого вертолета. Есть планы по расширению кооперации в области радиоэлектронных устройств для печати», — обозначил он. Крупным инвесторам предлагается заключение соглашений на условиях СПИК.

Как видят взаимную торговлю в регионах ПФО

После такой отповеди модератор сессии директор Евразийского бюро China Media Group Ван Бинь поинтересовался, какие видят перспективы сотрудничества в регионах. Слово взял глава принимающей стороны Рустам Минниханов.

— Российско-китайские отношения, история которых длится более 400 лет, достигли беспрецедентного уровня доверия и взаимопонимания, — заметил Минниханов. — Это позволяет совместно отвечать на вызовы современного мира и вносить вклад в укрепление глобальной стабильности.

После такой отповеди модератор сессии директор Евразийского бюро China Media Group Ван Бинь поинтересовался, какие видят перспективы сотрудничества в регионах. Слово взял глава принимающей стороны Рустам Минниханов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Говоря об экономике, он еще раз повторил, что оборот с КНР составил $3,3 млрд, доля инвестиций КНР составляет 86%. Глобальный производитель бытовой техники Haier строит в Набережных Челнах шестой по счету завод, технопарк. Кроме того, создается логистический центр площадью 670 тысяч кв. м. Восемь тысяч туристов побывали в Татарстане благодаря прямым авиарейсам из Казани в Шанхай. Говоря об инвестициях, он хотел бы видеть в Татарстане перспективные IT-технологии.

«РОСТКИ» как репетиция перед визитом Путина в Пекин

Китайский телеведущий Ван Бинь ни разу не попробовал задать во время сессии провокационный вопрос, чем и отличался от раскованных в хорошей смысле слова российских журналистов. Обращаясь к высокопоставленному гостю, послу КНР в РФ, он проявил предельную почтительность. Он задал ему похожий вопрос о том, как он оценивает отношения двух стран. «Китайско-российские отношения в новую эпоху стали более зрелыми и прочными. Межрегиональные связи укрепляются, а сотрудничество провинции с верхнего течения реки Янцзы с поволжскими регионами — образцовое», — ответил ему Чжан Ханьхуэй.

Оказалось, что его приезд неслучаен. Сам форум стал своеобразной репетицией к визиту Владимира Путина в Китай, который пройдет в конце августа этого года. Об этом сообщил секретарь партийной группы Коммунистической партии Китая и председатель Народного политического консультативного совета Китая провинции Хубэй Сунь Вэй.

— Россия и Китай, как добрые соседи, которых невозможно разлучить, вместе и в радости и горести, — заявил он.

По его словам, форум развивается вместе с российско-китайскими отношениями, расширяется их масштаб, а его итоги усилят влияние в формировании консенсуса и содействия. «В конце этого месяца президент России посетит Китай для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками», — указал Сунь Вэй.

После этого председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь решил снова напомнить о проблеме с ограничениями на импорт китайских грузовиков в РФ. Гендиректора FAW не было в зале, его кресло с надписью пустовало. «Китайские автомобили пришли на российский рынок после ухода западных производителей. Их доля более 50%. Это значит, что на них есть спрос», — подчеркнул он.

С его слов, китайские компании готовы входить в проекты по локализации компонентов. Он также обратил внимание, что открытый сегодня центр поможет развивать инвестиционный потенциал. «Республика будет развиваться вместе с китайскими компаниями. Форум проходит накануне визита Путина в КНР и дает новый импульс к развитию», — резюмировал Чжоу Лицюнь.

Стандарт прохождения пункта контроля: 10 минут

— Большая часть бизнеса считает, что логистика — главный фактор, мешающий росту оборота, — обратился китайский модератор к советнику президента России, спецпредставителю российского лидера по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорю Левитину. — Что скажете?

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Логистика — это уязвимое звено, — согласился он.

С помощью разных видов транспорта было перевезено 56 млн тонн грузов. Но проблемы остаются по перевалке грузов по морю. «В Балтийском море сильно препятствуют недружественные страны. Надо создавать независимую транспортную логистику», — заявил он.

По сухопутным маршрутам есть трудности с прохождением пунктов пропуска. Водители могут стоять сутками, хотя должен быть стандарт — 10 минут. Грузоперевозки выросли по автодорогам. Ожидание должно быть не дольше 10 минут. Сейчас в России создается транспортная платформа. По его словам, в этом должны быть заинтересованы обе стороны.

