Бизнес-обзор: Фоат Комаров доверил холдинг сыну, владельцы «Римеры» тасуют активы

Изменился состав собственников и в международной компании ТГТ с казанской пропиской

Фото: Реальное время

Ведущий производитель нефтедобывающего оборудования — группа «Римера» уральского миллиардера Андрея Комарова — изменил состав учредителей альметьевского предприятия «Алнас». Переписала активы и международная нефтесервисная компания «ТГТ Сервис» с казанскими корнями. Строитель первой платной дороги в РТ и основатель АО «СМП — Нефтегаз» Фоат Комаров назначил сына руководить холдингом. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в очередном обзоре «Реального времени».

Фоат Комаров доверил сыну управление холдингом

На этой неделе в АО «СМП-Нефтегаз» новый гендиректор, им стал депутат Госсовета РТ Рияз Комаров — сын владельца холдинга Фоата Комарова. Это уже третья смена руководства в компании за последние два года. В сентябре 2023-го владелец группы назначал на этот пост другого сына — Рамиля, а в феврале 2025-го сместил его, пригласив на должность «варяга», выходца из структур «Ростеха» — Юрия Брайченко.

Москвич ранее возглавлял Департамент лесного хозяйства по ЦФО. В 2014—2015 годах был первым заместителем начальника ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при федеральном агентстве специального строительства» в Москве. С 2015-го по 2017-й замещал гендиректора по безопасности ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». С 2018 года и до текущего года работал в аналогичной должности замглавы московского АО «Спецхимия». Этот холдинг в составе «Ростеха» объединяет разработчиков и производителей продукции специального и гражданского назначения в области спецхимии и промышленных взрывчатых веществ. Под его управлением 13 отраслевых предприятий и НИИ. Брайченко также входит в советы директоров Муромского приборостроительного завода и московского АО «Испытательно-контрактное предприятие «Ритм».

Брайченко не долго управлял холдингом Комарова-старшего, уже в среду его сменил Рияз Комаров. Он также глава коллегиального исполнительного органа АО «СМП» и до 2021 года был в числе его соучредителей. Кроме того, ранее входил в совет директоров АО «Автострада», управлял личным фондом отца, был совладельцем ООО «Трансойл» и других компаний группы.

В основе многоотраслевого холдинга «СМП» семьи Комаровых лежит нефтяной и дорожно-строительный бизнес. Его история берет начало в 1991 году, с создания предприятия, построившего щебеночные дороги к нефтяным объектам. Сегодня в структуру группы входит более десяти различных компаний. Выручка от продажи в АО «СМП-Нефтегаз» за год рекордно выросла на 104%, с 11 до 23 млрд рублей, однако компания впервые понесла убытки в размере 366 млн.

Новый состав учредителей «Римеры-Алнас»

ГК «Римера» — один из лидеров российского рынка в области разработки, производства, проката и сервисного обслуживания нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования — изменила состав учредителей татарстанской «дочки». Альметьевский насосный завод «Римера-Алнас» входит в группу уральского бизнесмена и частного инвестора, экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова наряду с предприятием «Ижнефтемаш», сетью сервисных центров и ООО «Римера» — разработчиком и производителем спецтехники для горных работ и оборудования для добычи полезных ископаемых.

Еще в начале прошлого лета Комаров напрямую владел альметьевским предприятием на 19%. Доля в 11,01% была у Павла Федорова, сына скончавшегося в 2021 году председателя совета директоров группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) Александра Федорова. Еще 66,99% принадлежало созданному в 2022-м непубличному акционерному обществу «Старт» во главе с Максимом Анциферовым.

Альметьевский насосный завод «Римера-Алнас» входит в группу уральского бизнесмена и частного инвестора, экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова. предоставлено пресс-службой раиса РТ

Однако уже в июле 2024-го Комаров вышел из уставного капитала компании, и до нынешнего лета у завода было лишь два соучредителя. В эти дни появился третий, получив контрольный пакет акций «Алнаса» в 67% — это еще одно московское непубличное АО «Аспен», созданное в феврале этого года. Компанию возглавляет один из богатейших депутатов Горсовета Альметьевска Станислав Великий, гендиректор столичного АО «Римера», преемником которого после реорганизации стал «Аспен».

У «Старта» осталось 29,36%, у Федорова — 3,63% долей. Согласно картотеке арбитража, за последние два года у компании значительно возросло количество поданных к ней исков на общую сумму свыше 350 млн рублей. Попавший под западные санкции Комаров, чье состояние Forbes оценивал в $1,2 млрд в 2021 году, тогда же продал свой главный актив — ЧТПЗ — металлургу Дмитрию Пумпянскому за 84,2 млрд рублей. Однако перед этим вывел за периметр сделки нефтесервисный бизнес — группу «Римера», включая завод в Татарстане.

Владельцы TGT Oil and Gas Services переписали бизнес

Зарегистрированная в Казани международная нефтесервисная компания «ТГТ Сервис» тоже сменила учредителей. При этом само предприятие преимущественно работает на Ближнем Востоке. Компанию в 1998 году основали выпускники Казанского госуниверситета Артур Асланян и Георгий Васильев. Она проводит промыслово-геофизические исследования, мониторинг месторождений углеводородов и геолого-гидродинамическое моделирование.

До 2021 года предприятием владел Айрат Усманов, на тот момент финансовый директор ТГТ. В дальнейшем оно перешло к двум компаниям из Арабских Эмиратов: «Бэйз кейс дайнэмикс лимитед» (99%) и «Уайд спектрум лимитед» (1%). Последнюю в феврале 2025 года сменила «Уайд спектрум фз-ллк» (1%), а сейчас, в августе, поменялся и мажоритарный акционер. Доля в 99% перешла к «Сабсерфэйс интегрити системс лимитед» также из ОАЭ.

В 2015 году в Приволжском районе Казани открыли технологический центр ТГТ на 350 рабочих мест. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

TGT Oil and Gas Services работает в области диагностики через несколько скважинных барьеров на нефтяных месторождениях. Головной офис компании расположен в Дубае, есть 16 подразделений по всему миру, включая США, Канаду, Россию, Казахстан, Нигерию, Малайзию, Великобританию, Индонезию, Оман, Кувейт, Саудовскую Аравию. В штате свыше 250 специалистов из 15 стран. В нашей стране технологический центр находится в Казани, другие офисы — в технопарке «Сколково» в Москве и в Усинске. Среди заказчиков — крупные нефтяные компании Shell, BP, Total и другие. Первый зарубежный контракт компания получила в 2003 году от Petroleum Development Oman, тогда же штаб-квартиру и деятельность перенесли из Казани в г. Маскат, Оман, а затем в ОАЭ, в Дубай. В 2015 году в Приволжском районе Казани открыли технологический центр ТГТ на 350 рабочих мест, из них 100 были отведены под производственный комплекс.

Выручка ООО «ТГТ Сервис» в 2024 году выросла на 22%, до 686,3 млн рублей. Однако чистая прибыль резко сократилась: с 111 млн в 2023-м до 9,4 млн в прошлом году.

Санатории подняли ценники, бизнес РТ набрал кредитов на 1 трлн рублей

К другим новостям в сфере экономики и бизнеса республики. Индустрия оздоровительного отдыха Татарстана, Чувашии и Марий Эл впервые подняла цены сразу на 20—30%. «Мы не задрали цены, а всего лишь привели к среднерыночному уровню на туристическом рынке Поволжья. Востребованность услуг выросла, улучшилась лечебная инфраструктура, поэтому тарифы подтянулись», — объясняют причину новой волны повышения стоимости путевок в санаториях Татарстана в этом сезоне.

В ряде санаториев под Казанью цена размещения увеличилась сразу на 30%, не отстают и здравницы соседних Чувашии и Марий Эл — здесь ценник подрос на 19—25%. Подорожание связано с транспортными ограничениями: авиарейсы переносят, а доехать в Крым или в Сочи на автомобиле непросто. «Туристы выбирают спокойные локации в Подмосковье и Поволжье. Но границы все равно откроются, люди вернутся к любимым местам за рубежом», — считает глава Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян и добавляет, что отрасль отыгрывает инфляцию в стране.

За первое полугодие 2025 года бизнесу Татарстана выдали кредитов на 998,4 млрд рублей: 796,6 млрд рублей получил крупный бизнес, еще 201,8 млрд рублей — малые и средние предприниматели. При этом выдача займов большим компаниям выросла на 64,9%, а МСП — упала на 15,5%. Совокупный кредитный портфель достиг 1,4 трлн рублей. Рынок кредитования бизнеса в России в течение последнего года столкнулся с серьезными вызовами на фоне высоких процентных ставок, а также действий регулятора, направленных на сдерживание объемов финансирования наиболее закредитованных клиентов. Крупные стратегически важные предприятия по-прежнему могут рассчитывать на гибкие условия, а ситуация в МСП выглядит менее позитивно.