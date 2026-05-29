Минфин Татарстана предупредил о возможных сложностях с доходами бюджетов
За январь — апрель в консолидированные бюджеты муниципалитетов поступило 74,6 млрд рублей доходов — это 36% от годового плана
Министерство финансов Татарстана провело видеоконференции с руководителями финансовых органов муниципалитетов, посвященные исполнению местных бюджетов за первые четыре месяца 2026 года. Основное внимание уделили доходам бюджетов, финансированию расходов и погашению налоговой задолженности.
Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов сообщил, что за январь — апрель в консолидированные бюджеты муниципалитетов поступило 74,6 млрд рублей доходов — это 36% от годового плана. Расходы за этот период составили 77,3 млрд рублей, что также соответствует 36% плана.
По словам министра, имеющихся средств хватило для своевременного финансирования социально значимых расходов. При этом он отметил возможные сложности с поступлением доходов в течение года.
— В течение года могут возникнуть сложности в стабильном поступлении доходов. В связи с этим для сбалансированности бюджетов необходимо обеспечить максимальную мобилизацию налогов с одновременным экономным и бережливым расходованием бюджетных средств, — подчеркнул министр финансов Татарстана.
Напомним, что план финансового оздоровления сократит дефицит бюджета РТ на 15 млрд рублей к 2029-му.
