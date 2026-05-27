Новости экономики

00:55 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ России понизил официальные курсы доллара, евро и юаня

18:55, 27.05.2026

Самое сильное понижение коснулось американской валюты

ЦБ России понизил официальные курсы доллара, евро и юаня
Фото: Pepi Stojanovski на Unsplash

ЦБ России понизил официальный курс доллара на четверг, 28 мая, до 70,9 рубля (-77 копеек), следует из информации, опубликованной регулятором.

Кроме того, Центральный Банк понизил курсы евро (-58 копеек, до 82,72 рубля) и китайского юаня (до 10,46 рубля).

Ранее сообщалось, что рубль возглавил рейтинг лучших валют мира.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть605.6
  • Нижнекамскнефтехим68.85
  • Казаньоргсинтез59.3
  • КАМАЗ62
  • Нижнекамскшина31.55
  • Таттелеком0.601