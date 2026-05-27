ЦБ России понизил официальные курсы доллара, евро и юаня
Самое сильное понижение коснулось американской валюты
ЦБ России понизил официальный курс доллара на четверг, 28 мая, до 70,9 рубля (-77 копеек), следует из информации, опубликованной регулятором.
Кроме того, Центральный Банк понизил курсы евро (-58 копеек, до 82,72 рубля) и китайского юаня (до 10,46 рубля).
Ранее сообщалось, что рубль возглавил рейтинг лучших валют мира.
