Глава РСПП Александр Шохин допустил отказ от снижения порога по НДС для малого бизнеса

Новые правила создают для бизнеса серьезную нагрузку, а ожидаемого роста налоговых поступлений не происходит

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что власти могут отказаться от дальнейшего снижения порога доходов для малого и среднего бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, опасения предпринимателей начали подтверждаться: новые правила создают для бизнеса серьезную нагрузку, а ожидаемого роста налоговых поступлений не происходит. Поэтому правительство может пересмотреть планы по снижению порога доходов с 20 млн до 15 млн, а затем до 10 млн рублей.

Шохин считает, что порог в 20 млн рублей стоит сохранить еще на несколько лет, чтобы малый бизнес успел адаптироваться к новым условиям.

С 2025 года предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) обязаны платить НДС, если их доход превышает установленный лимит. Раньше он составлял 60 млн рублей, сейчас — 20 млн рублей. В дальнейшем власти планируют снизить его до 15 млн и 10 млн рублей.

Наталья Жирнова