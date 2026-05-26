Новости экономики

05:26 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Глава РСПП Александр Шохин допустил отказ от снижения порога по НДС для малого бизнеса

20:23, 26.05.2026

Новые правила создают для бизнеса серьезную нагрузку, а ожидаемого роста налоговых поступлений не происходит

Глава РСПП Александр Шохин допустил отказ от снижения порога по НДС для малого бизнеса
Фото: Михаил Захаров

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что власти могут отказаться от дальнейшего снижения порога доходов для малого и среднего бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, опасения предпринимателей начали подтверждаться: новые правила создают для бизнеса серьезную нагрузку, а ожидаемого роста налоговых поступлений не происходит. Поэтому правительство может пересмотреть планы по снижению порога доходов с 20 млн до 15 млн, а затем до 10 млн рублей.

Шохин считает, что порог в 20 млн рублей стоит сохранить еще на несколько лет, чтобы малый бизнес успел адаптироваться к новым условиям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2025 года предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) обязаны платить НДС, если их доход превышает установленный лимит. Раньше он составлял 60 млн рублей, сейчас — 20 млн рублей. В дальнейшем власти планируют снизить его до 15 млн и 10 млн рублей.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть602.8
  • Нижнекамскнефтехим66.7
  • Казаньоргсинтез58.8
  • КАМАЗ60.6
  • Нижнекамскшина32
  • Таттелеком0.603