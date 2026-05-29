Количество выдач ипотек с господдержкой в Татарстане увеличилось на 26% за месяц

Объем выданных ипотек также вырос на 21%

По итогам апреля 2026 года в Татарстане выдали 1,08 тыс. льготных ипотечных кредитов. Это на 26% больше, чем в марте того же года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро.

Причем объем выданных ипотек с господдержкой в апреле текущего года составил 6,18 млрд рублей. Это на 21% больше, чем за март 2026-го.

В целом по России банки выдали в апреле 2026 года 32,59 тыс. льготных ипотечных кредитов (+3% относительно марта) на сумму 193,31 млрд рублей (+3% за месяц).

Средняя сумма льготного ипотечного кредита в апреле не изменилась относительно марта и осталась на уровне 5,93 млн рублей. Средний срок льготной ипотеки в апреле сократился в сравнении с мартом на 2 месяца, до 314 мес. (26 лет 2 мес.).

Ранее сообщалось, что условия семейной ипотеки в России планируют ужесточить.

