Бизнес-обзор: наследственный фонд Михаила Скоблионка, сделка сына основателя «Алмаз-холдинга»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 49-я

Фото: коллаж "Реального времени"

В Казани зарегистрировали наследственный фонд покойного предпринимателя Михаила Скоблионка, основателя сети гостиниц «Регина». На бизнес претендуют его сын и дочь. К сыну президента «Алмаз-холдинга» Артуру Гумерову перешла еще одна агрофирма. В международной нефтесервисной компании «ТГТ Сервис» новые иностранные учредители. Подробнее об этих и других изменениях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Кто унаследует бизнес Михаила Скоблионка

Судя по всему, казанский предприниматель Михаил Скоблионок, основавший сеть гостиниц «Регина» и неожиданно скончавшийся в начале февраля, еще при жизни позаботился о судьбе своего бизнеса. В Казани зарегистрирован наследственный фонд его имени, где он же указан учредителем. Адрес тот же, что и у офиса Михаила Скоблионка, — на Поперечно-Ноксинской, 46; отрасль — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Фондом руководит Лилия Ермакова, совладелица двух одноименных фирм по управлению недвижимостью: казанской и мурманской «Ф1 Девелопмент». Вторым собственником этих компаний выступает Владимир Куляшев, директор основанной Михаилом Скоблионком казанской гостиничной фирмы «Санта Регина». Куляшева также называют собственником старинного дома на ул. Ульянова-Ленина, 60, где жил Максим Горький. Как сообщали в Комитете РТ по охране ОКН, бизнесмен приобрел здание под гостиницу.

Основатель сети гостиниц «Регина» позаботился о судьбе своего бизнеса. скриншот с сайта 2ГИС

Покойный предприниматель, основатель Еврейской национально-культурной автономии республики Михаил Скоблионок ранее рассказывал, что построил в Казани 17 ресторанов и семь гостиниц, вел транспортный и упаковочный бизнес. На сегодня сеть отелей и ресторанов «Регина» включает восемь гостиниц в Татарстане и Израиле, санаторий «Нехама» и зоопарк в пос. Петровский. Гостям предлагаются 16 ресторанов, 14 конференц-залов, бассейны, бани, сауны и собственный парк туристических автобусов.

В 2018 году Скоблионок пережил покушение, когда ему в офис подбросили посылку с бомбой. Вел широкую благотворительную деятельность, его усилиями в Казани появилось еврейское кладбище, где его и похоронили. У Михаила Абрамовича остались сын и дочь, которым принадлежит часть отелей «Регина».

В 2018 году Скоблионок пережил покушение, когда ему в офис подбросили посылку с бомбой. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Наследственные фонды в России начали появляться в 2018 году. Многие предприниматели решили воспользоваться этим инструментом для сохранения бизнеса в случае смерти. Такие фонды создают на основе имущества гражданина во исполнение его завещания и для управления наследуемым имуществом. Фонд может создаваться на определенный срок или действовать бессрочно. С его помощью можно сохранить имущество от раздела, поддержать стабильное развитие компании, направить часть прибыли на благотворительность.

Гумеров-младший подался в АПК

Артур Гумеров, один из сыновей президента «Алмаз-холдинга» Флуна Гумерова, похоже, решил расширять аграрный бизнес. Он приобрел еще один актив — актанышское предприятие «Алга», которое специализируется на смешанном сельском хозяйстве. В первой декаде февраля предприниматель выкупил 30% акций в уставном капитале общества, а на этой неделе агрофирма из села Чуракаево перешла к нему полностью.

Ранее ею владели четверо: Радиф Галлямов (34%) — он же директор, Ильназ Набиев (29%), Ильгизар Шайхайдаров (27%) и Ростам Хафизов (10%). Чистые активы предприятия по итогам 2023 года составляли 143 млн, выручка — 96,7 млн, чистая прибыль — 8,6 млн рублей.

Один из сыновей президента «Алмаз-холдинга» Флуна Гумерова, похоже, решил расширять аграрный бизнес. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Год назад подхвативший ювелирное дело отца глава АО ТД «Алмаз-холдинг» Артур Гумеров приобрел в том же Актанышском районе другое крупное сельхозпредприятие — ООО «Тамыр». Хозяйство лидирует в уборке зерновых, в первой десятке по объемам производства молока, имеет развитую материально-техническую базу, зернотоки, животноводческие помещения. В «Тамыре» числится более 100 работников, его чистые активы оцениваются в 282,2 млн рублей. За 2023 год предприятие нарастило выручку до 164 млн рублей, но снизило чистую прибыль в 10 раз — до 773 тысяч рублей.

У бизнесмена есть еще одна компания в сфере АПК — московское ООО «АлмазАгротрейд» по оптовой торговле зерном, а также три сельхозпредприятия в Костромской области. В этом же регионе у Гумеровых завод «Красносельский Ювелирпром», поставляющий продукцию для их сети ювелирных магазинов. Ранее «Реальное время» рассказывало о новом бизнесе Рената Гумерова — еще одного сына Флуна Гумерова, который выбрал для себя другой профиль — выпуск медицинских светодиодных светильников.

Новые совладельцы ТГТ

Международная нефтесервисная компания «ТГТ Сервис» изменила состав учредителей. Работая преимущественно на Ближнем Востоке, она сохраняет казанскую прописку. Компания была основана в 1998 году выпускниками КФУ Артуром Асланяном и Георгием Васильевым. Занимается промыслово-геофизическими исследованиями, мониторингом месторождений углеводородов и геолого-гидродинамическим моделированием.

Компания была основана в 1998 году выпускниками КФУ Артуром Асланяном и Георгием Васильевым. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

До 2021 года предприятием владел Айрат Усманов. Затем, по данным ЕГРЮЛ, оно перешло к двум компаниям из Арабских Эмиратов: «Бэйз кейс дайнэмикс лимитед» (99%) и «Уайд спектрум лимитед» (1%). Последнюю в эти дни сменила «Уайд спектрум фз-ллк» (1%).

У TGT Oil and Gas Services есть представительства в 15 странах мира, включая США, Канаду, Россию, Казахстан, Нигерию, Малайзию, Великобританию, Индонезию, Оман, Кувейт, Саудовскую Аравию. Головной офис расположен в городе Дубае (ОАЭ). В России технологический центр находится в Казани, другие офисы — в технопарке «Сколково» в Москве и в Усинске.

В 2015 году в Приволжском районе Казани компания открыла технологический центр на 350 рабочих мест. предоставлено пресс-службой раиса РТ

Первый международный контракт компания получила в 2003 году от Petroleum Development Oman, тогда же штаб-квартира и основная деятельность были перенесены из Казани в г. Маскат, Оман, а затем в Объединенные Арабские Эмираты, в Дубай. В 2015 году в Приволжском районе Казани открыли технологический центр на 350 рабочих мест, из них 100 были отведены под производственный комплекс.

Компания имеет несколько дочерних предприятий: «ТГТ Прайм», «МИКС» («Магнитно-импульсные каротажные системы») и другие. «ТГТ Сервис» в 2023 году показала выручку в 560 млн и чистую прибыль в 111 млн рублей.

Проблемы дилеров Shacman, сезонная торговля, итоги от рестораторов

Ранее на этой неделе «Реальное время» сообщало о других новостях татарстанского бизнеса. В частности, как выяснило наше издание, дилерам Татарстана заморозили продажи самосвалов из КНР на 18 млрд рублей. На складах скопилось около 2 тысяч новых китайских грузовиков Shacman SX3258 с аннулированными электронными паспортами (ЭПТС). Росстандарт обнаружил в их конструкции несоответствие обязательным требованиям российского Техрегламента, после чего принял беспрецедентное решение — приостановить действие одобрения типа (ОТТС), после чего реализация этих автомобилей остановилась. Дилеры ожидают снятия ограничений, но вряд ли это случится в ближайшие дни, считают источники НАМИ.

На складах дилеров Татарстана скопилось около 2 тысяч китайских грузовиков Shacman SX3258 с аннулированными электронными паспортами. взято с сайта wikimedia.org/order_242

В четверг в Казани анонсировали торги на размещение торговых точек в парках и скверах. На данный момент — 39 лотов, но их число будет увеличиваться. Город выставит на продажу несколько точек для размещения следующих объектов: сезонный спортивно-развлекательный объект, сезонное нестационарное кафе, мобильный объект, объект по предоставлению фотоуслуг, сезонная точка по продаже мороженого, аппарат самообслуживания. Торги стартуют 24 февраля.

Еще ранее татарстанские рестораторы в рамках бизнес-бранча «Реального времени» подвели итоги года и новогоднего сезона, объяснили вынужденный рост цен и поделились сомнениями в стойкости федеральных игроков. Как выяснилось, период новогодних корпоративов в Казани не оправдал возложенных надежд, зато январские каникулы оказались плодотворными. В целом 2024-й выдался хоть и непростым, но продуктивным: одни «прокачивали безопасность» и перестраивали бизнес-процессы, другие отбивались от бесконечных проверок, третьи переходили на новую систему налогообложения.