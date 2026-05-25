Новости экономики

05:21 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане выделят 39 млн рублей на создание четырех модельных библиотек

10:14, 25.05.2026

Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Семья»

В Татарстане выделят 39 млн рублей на создание четырех модельных библиотек
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане выделят 39 млн рублей на создание четырех модельных библиотек. Большая часть средств (28,4 млн) — деньги, направленные в бюджет республики из госбюджета для реализации данной цели.

Как сообщила пресс-служба Минфина республики, библиотеки появятся в 2026 году в Черемшанском, Нижнекамском и Мензелинском муниципальных районах.

Работы проведут в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Ранее сообщалось, что в Казани направят еще 130 млн рублей на реставрацию башни Сююмбике.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть603.9
  • Нижнекамскнефтехим66.85
  • Казаньоргсинтез59.8
  • КАМАЗ64.8
  • Нижнекамскшина33.5
  • Таттелеком0.602