В Татарстане выделят 39 млн рублей на создание четырех модельных библиотек
В Татарстане выделят 39 млн рублей на создание четырех модельных библиотек. Большая часть средств (28,4 млн) — деньги, направленные в бюджет республики из госбюджета для реализации данной цели.
Как сообщила пресс-служба Минфина республики, библиотеки появятся в 2026 году в Черемшанском, Нижнекамском и Мензелинском муниципальных районах.
Работы проведут в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
