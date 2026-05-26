В апреле средний размер потребкредита в Татарстане уменьшился на 1,1%

Спрос на потребкредиты в России находится на довольно низком уровне

В апреле 2026 года средний размер выданного потребительского кредита в Татарстане составил 209,5 тыс. рублей. Это на 1,1% меньше, чем за аналогичный месяц 2025-го (211,9 тыс.), следует из аналитики НБКИ.

Сильнее всего средний размер потребкредита сократился в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО (-27,5%, до 204,4 тыс.), а увеличился сильнее всего — в Нижегородской области (+12,6%, до 155,6 тыс.).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита увеличился примерно на 3% (до 304 тыс. и 262 тыс. соответственно). В среднем же по России размер такого займа увеличился на 0,9%, до 180,7 тыс. рублей.

— В последние 8 месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150—190 тыс. рублей. При этом спрос на потребкредиты находится на довольно низком уровне, а доля заявок на их получение со стороны наиболее качественных заемщиков (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) существенно сократилась. Дело в том, что в условиях высоких ставок эти граждане предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения. В свою очередь, ухудшение входящего потока вынуждает банки снижать аппетит к риску и делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

