Экономия на госзакупках в Татарстане превысила 2,1 млрд рублей — это почти 2% бюджетных средств

За период с начала года в Татарстане было заключено более 27 тысяч государственных и муниципальных контрактов. Общая сумма сделок составила 141,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

При этом общий показатель экономии составил 1,59%, что в денежном выражении равно 2,12 миллиарда рублей.

Региональные заказчики сэкономили 1,78 миллиарда рублей (1,43%), а муниципальные — 0,34 миллиарда рублей (3,78%). Крупнейшим контрактом стал договор на строительство республиканских дорог стоимостью 3,9 миллиарда рублей. Активное участие в закупках принимает малый бизнес: субъекты малого предпринимательства заключили 15,8 тысячи договоров на общую сумму 21,2 миллиарда рублей.

Напомним, что по итогам первых трех месяцев года объем госконтрактов составлял сумму более чем в два раза меньшую нынешней — 67 млрд рублей.

