Экономист Разуваев про повышение налога на дивиденды: «Это грабеж акционеров»

Эксперт отметил, что дивиденды платятся с чистой прибыли после уплаты компанией всех налогов

Повышение налога на дивиденды с 13 до 35% является грабежом акционеров. Таким мнением поделился экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев в своем телеграм-канале.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил повысить налоги на дивиденды до 35%, о чем писала «Газета.ru». По его мнению, такая мера привлечет в бюджет минимум 200 млрд рублей. Причем, как отметил депутат, многие обеспеченные россияне «живут на дивиденды» как на основной доход.

— В принципе налог на дивиденды — это грабеж акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, то есть после выплаты всех налогов (со стороны компании, — прим. ред.). В прошлом веке на Западе было даже движение по обнулению данного налога, — написал экономист в посте.

Он также обратил внимание на то, что налог с дивидендов платят все акционеры, а их в России насчитывается около 40 млн человек на Мосбирже. Естественно среди такого количества инвесторов есть не только олигархи, подчеркнул Разуваев.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Совкомбанка в I квартале 2026 года по МСФО составила 20 млрд рублей.



Никита Егоров