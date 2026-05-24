Фаворитами казанских инвесторов стали энергетика и недвижимость

Исследование «Авито Работы» показало, что 69% работающих казанцев либо уже занимаются инвестициями, либо планируют начать: недавно число частных инвесторов в Татарстане достигло 1,22 миллиона. При этом 17% инвестируют регулярно, 20% — время от времени, а еще 32% только присматриваются к инвестициям.

Наиболее популярными инструментами среди жителей Казани стали банковские вклады (56%), акции компаний (49%) и облигации (33%). Вложения в недвижимость выбирают 22% опрошенных, в драгоценные металлы — 20%, а криптовалютой интересуются 13%.

По данным исследования, средний доход казанских инвесторов составляет 77 тысяч рублей. Чаще всего акциями интересуются IT-специалисты, топ-менеджеры и инженеры. Золото и металлы предпочитают работники промышленности и технические специалисты. Самыми привлекательными отраслями для инвестиций респонденты назвали энергетику и нефтегазовый сектор (43%), финтех и банковское дело (38%), недвижимость (34%) и IT-технологии (25%).

В среднем казанцы готовы инвестировать 12% от ежемесячного дохода. При этом 57% планируют вкладывать 5—10% дохода, а 20% готовы отдавать на инвестиции 11—15%.

При выборе инструментов инвесторы в первую очередь обращают внимание на уровень риска и устойчивость (46%). Потенциальная доходность важна для 35% опрошенных, возможность промежуточных выплат — для 31%, а долгосрочный рост капитала — для 30%. Интересно, что молодые инвесторы (18—24 лет) больше ориентированы на IT-сектор, а люди 35—44 лет предпочитают недвижимость. При этом старшие поколения больше заботятся о надежности вложений.

На заседании Инвестиционного совета Татарстана в Доме правительства Рустам Минниханов одобрил 10 новых инвестиционных проектов общей стоимостью более 80 миллиардов рублей. Среди ключевых инициатив — строительство 35-этажного гостиничного комплекса «Челны Тауэр» стоимостью 3,9 миллиарда рублей, создание промышленного парка «Тургай» площадью 47 гектаров в Лаишевском районе, организация промпарков по переработке молочной и мясной продукции в Сабах и Кукморе, а также проект аутлета возле Международного аэропорта Казань. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова