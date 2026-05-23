Глава РСПП Шохин: сбережения россиян достигли 70 трлн рублей

Часть сбережений в дальнейшем перетекут на фондовый рынок

Россияне накопили 70 триллионов рублей. Часть накоплений они могут инвестировать в российские акции и другие активы на фондовом рынке, как только ключевая ставка Центробанка России снизится. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, чьи слова приводит РИА «Новости».

— На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан — а у населения до 70 триллионов рублей накоплений, — то будет перераспределение сбережений: акции и облигации смогут вполне стать привлекательными, — сказал он.



Ранее экономист Игорь Кох сообщал, что банковские депозиты являются не самым лучшим ресурсом для финансирования экономики. Для помощи в развитии российских компаний лучше подойдет фондовый рынок, где уже насчитывается более 40 млн инвесторов.



Никита Егоров