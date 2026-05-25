В ЦБ заявили, что Mastercard и Visa должны уйти с российского рынка

Платежные системы не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали

Фото: Артем Дергунов

Карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка, поскольку платежный инструмент не обеспечивает россиян тем функционалом, который был раньше, сообщила директор департамента Национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина, чьи слова приводит ТАСС.

— Конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, — сказала она.

Бакина отметила, что, несмотря на сокращение функционала, НСПК несет издержки на поддержку карт международных систем.

Ранее сообщалось, что ЦБ увеличил лимит переводов компаниям через СБП в три раза.

Никита Егоров