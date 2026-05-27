Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что параметры бюджета изменятся

Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися

В Минфине России скорректируют параметры бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительно сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов.

— Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях, — сказал Силуанов в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что весной поправок к закону о бюджете не планируется, однако на фоне мировой неопределенности, особенно в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, российский Минфин должен оперативно и гибко реагировать на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета.

На сегодняшний день, по его словам, Минфин подготовил ряд предложений для бесперебойного исполнения обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Речь идет о финансировании соцпрограмм, обороны, технологий, а также «обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок».

Напомним, что, согласно бюджетному плану, в 2026-м расходы российского бюджета на 3,7 трлн рублей превысят доходы, в 2027-м — на 3,1 трлн рублей, а в 2028-м — на 3,5 трлн. Иными словами, дефицит бюджета России будет наблюдаться еще ближайшие два года.

Никита Егоров