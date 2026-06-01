На «ПлатФоруме» обсудили регулирование платформенной экономики

Отраслевая конференция была посвящена обсуждению закона «О платформенной экономике», который вступит в силу в октябре 2026 года

Портал «Право.ру» и Авито провели отраслевую конференцию, посвященную вопросам регулирования цифровых платформ, — «ПлатФорум 2026». В конференции участвовали представители технологических компаний, отраслевых объединений, консалтинговых фирм и органов власти. Эксперты обсудили закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ), который вступает в силу в октябре этого года: как он уже сегодня влияет на рынок, как технологические компании адаптируются к новым требованиям, с какими рисками сталкиваются

Спикеры отметили, что отрасль не стала дожидаться формального старта регулирования. В ноябре 2025 года Авито, Ozon и РВБ (Wildberries & Russ) — подписали Меморандум о добросовестных практиках. Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов отметил зрелость индустрии, которая проявилась еще до принятия закона:

«Подписание Меморандума о добросовестных практиках стало важным сигналом: платформы не прячутся от правил, а участвуют в их создании. Наша задача сейчас, используя «переходный период» до 1 октября, выявить узкие места и совместно с Минэкономразвития и ФАС донастроить подзаконную базу так, чтобы она защищала пользователей, но при этом позволяла бизнесу развивать сервисы и технологии, не опасаясь несоразмерных санкций».

Директор Департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Владимир Волошин рассказал, что при разработке закона учитывали, чтобы правила подходили для всех участников правоотношений и обеспечивали возможность для дальнейшего развития.

Одним из центральных тем форума стал трек, посвященный занятости. В условиях острого дефицита кадров платформы стали спасением для миллионов самозанятых и бизнеса, однако правовая квалификация этих отношений остается серой зоной. Эксперты обсудили, как сохранить гибкость рынка труда и не допустить его чрезмерного зарегулирования под видом возврата к классическим трудовым конструкциям.

Технологическая повестка также не осталась без внимания. Эксперты Авито, «Яндекса», СПбГУ и АНО «Цифровая экономика» дискутировали о том, кто понесет ответственность за действия ИИ и кому принадлежат права на контент, созданный нейросетями. На сессии об отечественном искусственном интеллекте участники обсудили, как государству определить национальные ИИ-модели и какие меры поддержки нужны разработчикам. Модератор, заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков, предложил начать с главного вопроса: что считать отечественным ИИ и как не превратить это понятие в формальность:

«Все понимают, что в России нужно развивать искусственный интеллект и поддерживать его разработчиков. Если делать это правильно, экономика получит эффект, а мы сможем гордиться отечественными ИИ-сервисами так же, как сейчас гордимся нашим поиском, маркетплейсами, классифайдами и финтехом. Но если меры поддержки будут существенными, сначала нужно понять, кого именно поддерживать».

Отдельная сессия была посвящена антифроду, защите пользователей и границах ответственности платформ. На сессии, посвященной практике управления персональными данными спикеры из Авито, Сбербанка и Positive Technologies обсудили инфраструктуру безопасности и предотвращения утечек.

Организаторы «ПлатФорума» планируют сделать его регулярным событием.