Татарстан попал в топ-10 регионов России по благосостоянию семей

В рейтинге учли возможный остаток денег у семьи с двумя детьми после вычета минимальных расходов

Татарстан занял 10-е место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей. В среднем у среднестатистической семьи с двумя детьми остается 67,2 тыс. рублей после вычета минимальных расходов (подсчеты сделаны по итогам 2025 года), следует из данных РИА «Новости».

В тройке лидеров по размеру потенциально возможного остатка денег — Ямало-Ненецкий автономный округ (141,3 тыс.), Ханта-Мансийский автономный округ — Югра (102,6 тыс.) и Магаданская область (94,9 тыс.). В топ-5 также попали Сахалинская область (87,6 тыс.) и Москва (84,7 тыс.).

С 6-го по 9-е места данного рейтинга расположились Чукотка (78,5 тыс.), Ненецкий автономный округ (77,6 тыс.), Санкт-Петербург (70,2 тыс.) и Республика Саха (Якутия) (69,6 тыс.).

Никита Егоров