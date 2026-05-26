В России средняя предлагаемая зарплата выросла на 17% за год, у ремонтников техники — на 64%

На рынке еще фиксируется дефицит кадров

Фото: Артем Дергунов

За год предлагаемые зарплаты в России выросли на 17%, до 71 тыс. рублей. Сильнее всего доходы выросли у специалистов по ремонту техники (+64%, до 120 тыс. рублей), сообщила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак на пресс-конференции, чьи слова приводит ТАСС.

Эксперт подчеркнула, что на рынке еще фиксируется дефицит кадров. Как следствие, работодателям трудно закрывать вакансии. Кроме того, на фоне большого количества предложений и малого количества кандидатов на рынке труда растет конкуренция.

— Лидерами по количеству вакансий, которыми публикуется больше всего объявлений, стали строительство промышленных и инфраструктурных объектов, грузоперевозки и логистика, розничная и оптовая торговля, — сказала она.

Что касается динамики зарплат у вышеперечисленных специалистов, то в строительстве промышленных объектов и инфраструктуры рост составил 36%, финансовых услугах — 25%, фитнес-клубах и спа — 22%, общественном питании — 21%.

Ранее сообщалось, что начинающие машинисты в Татарстане получают до 100 тыс. рублей в месяц. Подробнее о зарплатах начинающих специалистов рабочих специальностей в республике и стоимости обучения в казанских ссузах — в материале «Реального времени».

Никита Егоров