Верховный суд Татарстана прекратил полномочия главы поселения в Верхнеуслонском районе

В период с 2021 по 2024 год его жена владела акциями Apple и Tesla, при этом глава Набережно-Морквашского поселения представил неполные сведения о доходах супруги и банковских счетах

Верховный суд Татарстана принял решение о прекращении полномочий главы одного из сельских поселений в связи с утратой доверия. Основанием для такого решения послужили результаты прокурорской проверки, сообщает пресс-служба Верховного суда. Речь идет об Ильнуре Гаязове, главе Набережно-Морквашского сельского поселения, о котором «Реальное время» сообщало в феврале.



В ходе проверки установлено, что супруга муниципального служащего в период с 2021 по 2024 год владела и пользовалась иностранными финансовыми инструментами, включая акции крупных международных компаний Apple, Tesla, NVIDIA. Кроме того, глава поселения представил неполные сведения о доходах супруги и банковских счетах.

Несмотря на попытки обжалования решения, судебная коллегия подтвердила законность прекращения полномочий. Суд отметил, что нарушение запрета на владение иностранными финансовыми инструментами является серьезным проступком, не подлежащим квалификации как малозначительный.

Решение суда первой инстанции об удовлетворении административного иска было оставлено без изменений. Апелляционная инстанция лишь уточнила формулировку основания прекращения полномочий, сославшись на соответствующие статьи Трудового кодекса РФ и Федерального закона «О противодействии коррупции».

