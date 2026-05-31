Во время «Монетной недели» татарстанцы сдали мелочи на 7 млн рублей

Жители Татарстана во время весенней акции «Монетная неделя» принесли в банки более 1,2 млн монет на сумму свыше 7 млн рублей. Всероссийская акция проходила с 6 по 18 апреля 2026 года.

В этот период жители республики могли без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты в отделениях банков-участников и некоторых сетевых магазинах. Также монеты можно было зачислить на банковский счет.

Чаще всего татарстанцы приносили рублевые и десятирублевые монеты. Реже всего встречались монеты номиналом 25 рублей — их жители обычно оставляют в личных коллекциях.

Как отметил управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин, акция помогает вернуть мелочь в денежное обращение и снизить расходы на выпуск новых монет.

— Чтобы вернуть металлические деньги в оборот, не обязательно ждать особого случая. Достаточно расплачиваться ими за повседневные покупки, — отметил управляющий отделением.

Ранее «Монетная неделя» принесла банкам Татарстана 5 млн рублей.

