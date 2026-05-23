За год в Татарстане сильнее всего подорожали бытовые и жилищно-коммунальные услуги

При в регионе подешевели услуги зарубежного туризма

Фото: Артем Дергунов

За последние 12 месяцев в Татарстане услуги в среднем подорожали на 11,93% (по состоянию на апрель 2026-го), следует из отчета Центробанка России.

Сильнее всего в республике выросли цены на бытовые (+18,35%), жилищно-коммунальные (+17,29%) и услуги организаций культуры (+16,86%). Также значительный рост цен зафиксирован на санаторно-оздоровительные (+16,23%) и медицинские (+14,18%) услуги.

При этом в регионе за аналогичный период подешевели услуги зарубежного туризма (-1,37%), а также практически не изменилась стоимость услуг телекоммуникаций (+0,3%).

Остальные услуги в республике подорожали на 2—10,37%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане тарифы на теплоснабжение увеличат на 14% с 1 октября. Причем задолженность жителей республики за ЖКУ превысила 10 млрд рублей.

Никита Егоров