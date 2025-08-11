«Синдром Анапы»: санатории «тянут» цены к южному побережью
Индустрия оздоровительного отдыха Татарстана, Чувашии и Марий Эл впервые подняла цены сразу на 20—30%
«Мы не задрали цены, а всего лишь привели к среднерыночному уровню на туристическом рынке Поволжья. Востребованность услуг выросла, улучшилась лечебная инфраструктура, поэтому тарифы подтянулись», — объясняют причину новой волны повышения стоимости путевок в санаториях Татарстана в этом сезоне. В ряде санаториев под Казанью цена размещения увеличилась сразу на 30%, не отстают и здравницы соседних Чувашии и Марий Эл — здесь ценник подрос на 19—25%. Подорожание связано с транспортными ограничениями: авиарейсы переносят, а доехать в Крым или в Сочи на автомобиле непросто. «Туристы выбирают спокойные локации в Подмосковье и Поволжье. Но границы все равно откроются, люди вернутся к любимым местам за рубежом», — считает глава Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян и добавляет, что отрасль отыгрывает инфляцию в стране.
Крутые цены в «Крутушке» и «Сосновом бору»
Отдых в санаториях Поволжья в условиях возросшего спроса на фоне экологического ЧП в Анапе значительно подорожал. Здравницы Татарстана, Чувашии и Марий Эл, принимающие в совокупности до 1 млн туристов в высокий сезон, перестали искусственно «сдерживать» тарифы. 11 наиболее известных и популярных санаториев Поволжья подняли цены на 25—30%. Средняя стоимость размещения выросла к августу до 8—9 тысяч рублей в сутки для одного гостя, следует из данных прайс-листов татарстанских санаториев. Это сопоставимо со стоимостью размещения в Анапе и Геленджике в лучшие времена.
Лидером роста цен стал лечебно-оздоровительный санаторий «Крутушка» под Казанью. Именно здесь тарифы выросли на 30%, сутки размещения в нем без лечения на одного человека за ночь обойдутся в 6240 рублей против 4500 рублей в 2023 году.
Семье из трех человек отдых здесь обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Покупать путевку рекомендуют не менее чем на 7 дней. Санаторий располагается в бывшем советском здании: здесь 126 номеров, рассчитанных на проживание 218 отдыхающих. Специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата. Его собственниками являются врачи-неврологи Межрегионального клинико-диагностического центра Александр Баранов и Роман Бредихин.
— Действительно, в текущем туристическом сезоне мы произвели корректировку цен на размещение. Это связано с применением технологий динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов, включая загрузку санатория, сезонные колебания спроса и общую ситуацию на рынке. В результате, в отдельные периоды наши цены могут быть ниже среднерыночных, в другие — незначительно выше, что является общепринятой практикой в индустрии гостеприимства. Согласно нашим данным, наши цены находятся на уровне или даже ниже, чем в ряде других санаториев Республики Татарстан, таких как «Бакирово», «Ижминводы», «Сосновый бор» и другие, — сообщили в руководстве санатория.
С сопоставимым шагом в 28% подняли цены в оздоровительном комплексе «Сосновый бор» в поселке Васильево Зеленодольского района. Если в 2023 году сутки обходились в 3800 рублей, то в этом сезоне — минимум от 5500 рублей. Основным владельцем являлся заслуженный врач России и Татарстана, доктор психиатрии Фоат Гатин. После его скоропостижной кончины в июле этого года мажоритарная доля в 67% перешла в доверительное управление Дильбар Гатиной. «В данный момент идет юридическая процедура назначения нового генерального директора», — сообщили в компании.
«Ижминводы» равняется на «Бакирово»
Замыкает тройку самых подорожавших санаториев республики менделевский «Ижминводы», принадлежащий Федерации профсоюзов РТ. После прошлогодней умеренной индексации в 10% здесь подняли стоимость сразу на 23%. Ценник вырос до 5510 рублей за сутки на человека без лечения. Главная здравница Закамья специализируется на лечении желудочно-кишечного тракта, так как рядом находится источник с минеральной водой. Санаторий имеет 8-этажный корпус и обслуживает 450 человек одновременно.
— Вы посмотрите цены в «Бакирово», разве мы задрали?! — возмутились в администрации санатория в разговоре с «Реальным временем». — Дорожает все подряд — от продуктов и ЖКХ.
По словам главного врача Розы Смагиной, санаторий имеет 80%-ю загрузку, к ним приезжают лечиться семьями с сибирских регионов страны. «В настоящее время идет бронирование номеров на ноябрь, несмотря на повышение тарифов, — отметила она. — Санаторий обновляется: идет ремонт на двух этажах корпуса, обсуждаем покупку подъемников для гостей с ограниченными возможностями. Они смогут купаться в бассейне, а выходить из воды станут при помощи специальной техники».
В результате повышения тарифов администрация санатория собирается повысить зарплату персоналу на 10%, сообщила главврач.
Действительно, «Бакирово» остается самой дорогой среди татарстанских оздоровительных лечебниц. Базовая цена в этом сезоне составила 6600 рублей, прирост — 20%.
Но больше всего подорожал отдых в санатории «Солнечный берег» в Чувашии. Еще в начале сезона стартовая цена начиналась от 9 750 рублей за человека, а теперь и вовсе выросла до 12 тысяч. Другие санатории республики — «Волжанка» и «Чувашия» — работают в прежних границах 5,3 и 5,8 тысячи рублей за сутки. Как обычно, скромнее всего оказались аппетиты игроков в Марий Эл. База отдыха «Яльчик» подорожала на 19% — до 2500 рублей, а санаторий «Кленовая гора» на 13% — до 3400 рублей.
Отыграли инфляцию?
Повышение стоимости размещения на 30% произошло впервые за последние годы, следует из мониторинга прайс-листов санаториев и баз отдыха Поволжья. Из-за невысокой востребованности бывшие советские здравницы индексировали тарифы в пределах инфляции. Так, в туристический сезон 2024 года санатории входили с повышением на 3—13%, а базовая стоимость размещения у большинства из них варьировалась в пределах 3,8—4,6 тысячи рублей.
— Мы не задрали цены, а всего лишь привели к среднерыночному уровню на туристическом рынке Поволжья. Долгое время наши цены отставали, с чем приходилось мириться. Теперь востребованность услуг выросла, улучшилась лечебная инфраструктура, поэтому тарифы подтянулись, — объяснили причину подорожания в казанской «Крутушке».
В санатории уточнили, что средняя стоимость одних суток в стандартном двухместном номере составляет 5200 рублей в сутки на человека, для льготных категорий есть скидки. В этом году здесь расширили ассортимент блюд на «шведском столе», работали над повышением качества медицинских услуг, обновлением оборудования и мягкого инвентаря, что потребовало дополнительных затрат. С начала года в санатории отдохнуло около 3 528 человек, что превышает показатели прошлого года.
Но за время действия международных санкций санатории смогли заметно улучшить финансово-экономическое положение. Так, с 2022 по 2025 год выручка у большинства санаториев республики выросла как минимум в 2 раза, а чистая прибыль — в 1,5—3 раза.
Некоторые из санаториев в этом году получили поддержку государства. Безвозмездный грант Минэкономразвития РФ получил санаторий «Крутушка». В 2027 году здесь получат 10,5 млн рублей на создание 10 новых мест. Но в компании заявили, что повышение цен не связано с этим инвестпроектом:
— Повышение стоимости услуг не связано с получением гранта Минэкономразвития РФ на строительство глэмпинга на территории санатория. Этот проект находится на стадии планирования на 2027 год и будет финансироваться за счет гранта и собственных средств санатория. В настоящее время нет необходимости консолидировать прибыль или привлекать дорогостоящие кредиты для его реализации.
В руководстве санатория заявили, что прогнозировать рост цен на будущий туристический сезон пока преждевременно: «Мы будем внимательно следить за экономической ситуацией и стараться минимизировать рост цен».
«Два-три года назад «Ижминводы» также получили федеральные субсидии для 15 глэмпингов на территории санатория», — отметил глава Ассоциации санаториев Татарстана Евгений Терентьев. По его словам, сейчас наблюдается повышенный спрос на санаторно-курортные услуги Татарстана.
Воздушные запреты поддерживают внутренний туризм?
— Повышение стоимости оздоровительного отдыха свойственно всей индустрии. Так, путевки в санаторий «КавМинВод» на осенний сезон 2025 года подорожали в среднем на 10—20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По наблюдениям туроператоров, рост цен на предпочтения туристов не повлиял, — отметили в АТОР.
В пользу закрепления этой тенденции сыграли ограничения в воздушном пространстве. «Из-за угрозы безопасности авиарейсы часто переносят, а доехать в Крым или в Сочи на автомобиле непросто — пробки растягиваются на несколько километров», — поясняют эксперты.
— Российские туристы стали чаще выбирать санаторно-курортный отдых из-за ограничений в воздушном пространстве. Чаще всего они выбирают Подмосковье, Поволжье. Причина одна — здесь спокойно, тихо и надежно, — отметил Роман Еремян. — Но границы все равно откроются, люди вернутся к любимым местам за рубежом.
По мнению собеседника издания, в будущем году рост стоимости оздоровительного отдыха в стране продолжится, а туристы все равно будут ездить.
