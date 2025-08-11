«Синдром Анапы»: санатории «тянут» цены к южному побережью

Индустрия оздоровительного отдыха Татарстана, Чувашии и Марий Эл впервые подняла цены сразу на 20—30%

«Мы не задрали цены, а всего лишь привели к среднерыночному уровню на туристическом рынке Поволжья. Востребованность услуг выросла, улучшилась лечебная инфраструктура, поэтому тарифы подтянулись», — объясняют причину новой волны повышения стоимости путевок в санаториях Татарстана в этом сезоне. В ряде санаториев под Казанью цена размещения увеличилась сразу на 30%, не отстают и здравницы соседних Чувашии и Марий Эл — здесь ценник подрос на 19—25%. Подорожание связано с транспортными ограничениями: авиарейсы переносят, а доехать в Крым или в Сочи на автомобиле непросто. «Туристы выбирают спокойные локации в Подмосковье и Поволжье. Но границы все равно откроются, люди вернутся к любимым местам за рубежом», — считает глава Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян и добавляет, что отрасль отыгрывает инфляцию в стране.

Крутые цены в «Крутушке» и «Сосновом бору»

Отдых в санаториях Поволжья в условиях возросшего спроса на фоне экологического ЧП в Анапе значительно подорожал. Здравницы Татарстана, Чувашии и Марий Эл, принимающие в совокупности до 1 млн туристов в высокий сезон, перестали искусственно «сдерживать» тарифы. 11 наиболее известных и популярных санаториев Поволжья подняли цены на 25—30%. Средняя стоимость размещения выросла к августу до 8—9 тысяч рублей в сутки для одного гостя, следует из данных прайс-листов татарстанских санаториев. Это сопоставимо со стоимостью размещения в Анапе и Геленджике в лучшие времена.

Лидером роста цен стал лечебно-оздоровительный санаторий «Крутушка» под Казанью. Именно здесь тарифы выросли на 30%, сутки размещения в нем без лечения на одного человека за ночь обойдутся в 6240 рублей против 4500 рублей в 2023 году.

Семье из трех человек отдых здесь обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Покупать путевку рекомендуют не менее чем на 7 дней. Санаторий располагается в бывшем советском здании: здесь 126 номеров, рассчитанных на проживание 218 отдыхающих. Специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата. Его собственниками являются врачи-неврологи Межрегионального клинико-диагностического центра Александр Баранов и Роман Бредихин.



— Действительно, в текущем туристическом сезоне мы произвели корректировку цен на размещение. Это связано с применением технологий динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов, включая загрузку санатория, сезонные колебания спроса и общую ситуацию на рынке. В результате, в отдельные периоды наши цены могут быть ниже среднерыночных, в другие — незначительно выше, что является общепринятой практикой в индустрии гостеприимства. Согласно нашим данным, наши цены находятся на уровне или даже ниже, чем в ряде других санаториев Республики Татарстан, таких как «Бакирово», «Ижминводы», «Сосновый бор» и другие, — сообщили в руководстве санатория.



С сопоставимым шагом в 28% подняли цены в оздоровительном комплексе «Сосновый бор» в поселке Васильево Зеленодольского района. Если в 2023 году сутки обходились в 3800 рублей, то в этом сезоне — минимум от 5500 рублей. Основным владельцем являлся заслуженный врач России и Татарстана, доктор психиатрии Фоат Гатин. После его скоропостижной кончины в июле этого года мажоритарная доля в 67% перешла в доверительное управление Дильбар Гатиной. «В данный момент идет юридическая процедура назначения нового генерального директора», — сообщили в компании.

«Ижминводы» равняется на «Бакирово»

Замыкает тройку самых подорожавших санаториев республики менделевский «Ижминводы», принадлежащий Федерации профсоюзов РТ. После прошлогодней умеренной индексации в 10% здесь подняли стоимость сразу на 23%. Ценник вырос до 5510 рублей за сутки на человека без лечения. Главная здравница Закамья специализируется на лечении желудочно-кишечного тракта, так как рядом находится источник с минеральной водой. Санаторий имеет 8-этажный корпус и обслуживает 450 человек одновременно.

— Вы посмотрите цены в «Бакирово», разве мы задрали?! — возмутились в администрации санатория в разговоре с «Реальным временем». — Дорожает все подряд — от продуктов и ЖКХ.

По словам главного врача Розы Смагиной, санаторий имеет 80%-ю загрузку, к ним приезжают лечиться семьями с сибирских регионов страны. «В настоящее время идет бронирование номеров на ноябрь, несмотря на повышение тарифов, — отметила она. — Санаторий обновляется: идет ремонт на двух этажах корпуса, обсуждаем покупку подъемников для гостей с ограниченными возможностями. Они смогут купаться в бассейне, а выходить из воды станут при помощи специальной техники».

В результате повышения тарифов администрация санатория собирается повысить зарплату персоналу на 10%, сообщила главврач.

Действительно, «Бакирово» остается самой дорогой среди татарстанских оздоровительных лечебниц. Базовая цена в этом сезоне составила 6600 рублей, прирост — 20%.

Но больше всего подорожал отдых в санатории «Солнечный берег» в Чувашии. Еще в начале сезона стартовая цена начиналась от 9 750 рублей за человека, а теперь и вовсе выросла до 12 тысяч. Другие санатории республики — «Волжанка» и «Чувашия» — работают в прежних границах 5,3 и 5,8 тысячи рублей за сутки. Как обычно, скромнее всего оказались аппетиты игроков в Марий Эл. База отдыха «Яльчик» подорожала на 19% — до 2500 рублей, а санаторий «Кленовая гора» на 13% — до 3400 рублей.

Отыграли инфляцию?

Повышение стоимости размещения на 30% произошло впервые за последние годы, следует из мониторинга прайс-листов санаториев и баз отдыха Поволжья. Из-за невысокой востребованности бывшие советские здравницы индексировали тарифы в пределах инфляции. Так, в туристический сезон 2024 года санатории входили с повышением на 3—13%, а базовая стоимость размещения у большинства из них варьировалась в пределах 3,8—4,6 тысячи рублей.

— Мы не задрали цены, а всего лишь привели к среднерыночному уровню на туристическом рынке Поволжья. Долгое время наши цены отставали, с чем приходилось мириться. Теперь востребованность услуг выросла, улучшилась лечебная инфраструктура, поэтому тарифы подтянулись, — объяснили причину подорожания в казанской «Крутушке».



В санатории уточнили, что средняя стоимость одних суток в стандартном двухместном номере составляет 5200 рублей в сутки на человека, для льготных категорий есть скидки. В этом году здесь расширили ассортимент блюд на «шведском столе», работали над повышением качества медицинских услуг, обновлением оборудования и мягкого инвентаря, что потребовало дополнительных затрат. С начала года в санатории отдохнуло около 3 528 человек, что превышает показатели прошлого года.



Но за время действия международных санкций санатории смогли заметно улучшить финансово-экономическое положение. Так, с 2022 по 2025 год выручка у большинства санаториев республики выросла как минимум в 2 раза, а чистая прибыль — в 1,5—3 раза.

— Татарстанские санатории долгое время отставали от инфляции, если повышали в среднем на 10% в год. Теперь отыгрываются, ведь спрос превышает предложение, — считает глава Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян.

Некоторые из санаториев в этом году получили поддержку государства. Безвозмездный грант Минэкономразвития РФ получил санаторий «Крутушка». В 2027 году здесь получат 10,5 млн рублей на создание 10 новых мест. Но в компании заявили, что повышение цен не связано с этим инвестпроектом:



— Повышение стоимости услуг не связано с получением гранта Минэкономразвития РФ на строительство глэмпинга на территории санатория. Этот проект находится на стадии планирования на 2027 год и будет финансироваться за счет гранта и собственных средств санатория. В настоящее время нет необходимости консолидировать прибыль или привлекать дорогостоящие кредиты для его реализации.

В руководстве санатория заявили, что прогнозировать рост цен на будущий туристический сезон пока преждевременно: «Мы будем внимательно следить за экономической ситуацией и стараться минимизировать рост цен».

«Два-три года назад «Ижминводы» также получили федеральные субсидии для 15 глэмпингов на территории санатория», — отметил глава Ассоциации санаториев Татарстана Евгений Терентьев. По его словам, сейчас наблюдается повышенный спрос на санаторно-курортные услуги Татарстана.

— При этом ощущаем дефицит номерного фонда в пиковые даты и во время крупных массовых мероприятий, проблема есть. Но для санаториев нет действенных программ господдержки, которые позволили бы санаториям расширить номерной фонд. Есть программы льготного финансирования на строительство гостиниц по определенным условиям, но для санаториев они неприменимы, — говорит он.

Воздушные запреты поддерживают внутренний туризм?

— Повышение стоимости оздоровительного отдыха свойственно всей индустрии. Так, путевки в санаторий «КавМинВод» на осенний сезон 2025 года подорожали в среднем на 10—20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По наблюдениям туроператоров, рост цен на предпочтения туристов не повлиял, — отметили в АТОР.

В пользу закрепления этой тенденции сыграли ограничения в воздушном пространстве. «Из-за угрозы безопасности авиарейсы часто переносят, а доехать в Крым или в Сочи на автомобиле непросто — пробки растягиваются на несколько километров», — поясняют эксперты.

— Российские туристы стали чаще выбирать санаторно-курортный отдых из-за ограничений в воздушном пространстве. Чаще всего они выбирают Подмосковье, Поволжье. Причина одна — здесь спокойно, тихо и надежно, — отметил Роман Еремян. — Но границы все равно откроются, люди вернутся к любимым местам за рубежом.

По мнению собеседника издания, в будущем году рост стоимости оздоровительного отдыха в стране продолжится, а туристы все равно будут ездить.