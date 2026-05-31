В Татарстане было выявлено более десятка нелегальных кредиторов

Фото: Динар Фатыхов

В первом квартале 2026 года Банк России обнаружил в Татарстане 13 организаций с признаками нелегальной кредитной деятельности. Кроме того, была выявлена одна организация, которая незаконно привлекала инвестиции граждан.



Как показало расследование, большинство нелегальных кредиторов действовали под видом ломбардов, выдавая займы под залог имущества. Другие организации маскировались под комиссионные магазины, незаконно предоставляя краткосрочные займы.

По результатам проверки вся информация о выявленных нарушителях была направлена в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Напомним, что ранее в России в I квартале 2026 года выявили около 450 финансовых пирамид. Они чаще всего предлагали инвестиции в криптовалюту или быстрый доход от ИИ‑разработок.

Наталья Жирнова