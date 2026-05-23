Средняя сумма наличных в кошельках казанцев достигла 4,5 тысячи рублей

При этом доля горожан, полностью отказавшихся от использования наличных, составляет 20%

Фото: Михаил Захаров

В России наблюдается заметный рост количества наличных денег в кошельках граждан. По данным исследования SuperJob, средняя сумма наличных средств у экономически активных россиян увеличилась на 23% и достигла 4,3 тысячи рублей.

Средний объем наличных в кошельках казанцев сейчас составляет 4,5 тысячи рублей. При этом доля горожан, полностью отказавшихся от использования наличных, составляет 20% (в прошлом году таких было 19%).

При этом мужчины в России носят с собой в среднем 5,1 тысячи рублей, тогда как женщины — 3,1 тысячи. Существенно влияет на сумму наличных и возраст: молодежь ограничивается 2,1 тысячи рублей, в то время как россияне старше 45 лет держат при себе 4,8 тысячи.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди высокодоходных групп населения (с доходом от 150 тысяч рублей в месяц) средний объем наличных составляет 5,8 тысячи рублей, причем 5% респондентов этой категории носят с собой более 20 тысяч рублей.

Примечательно, что в шести городах-миллионниках — Москве, Воронеже Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Казани — средняя сумма наличных средств достигла одинакового показателя в 4,5 тысячи рублей. Наибольшее количество отказавшихся от наличных наблюдается в Москве (29%) и Санкт-Петербурге (26%).



Уровень образования также коррелирует с объемом наличных средств: обладатели высшего образования имеют при себе в среднем 4,7 тысячи рублей, а граждане со средним профессиональным образованием — 1,9 тысячи рублей (при этом 31% из них вообще не носят наличные). Ранее российским банкам рекомендовали усилить контроль за внесением наличных.

Наталья Жирнова