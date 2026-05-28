План финансового оздоровления сократит дефицит бюджета РТ на 15 млрд рублей к 2029-му

11:23, 28.05.2026

Кабинет министров Татарстана принял комплексный план по оздоровлению государственных финансов на ближайшие четыре года. Документ направлен на обеспечение сбалансированности регионального бюджета и предусматривает ряд системных мер.

Ключевыми направлениями плана стали увеличение доходов бюджета, оптимизация расходов и совершенствование долговой политики региона. Особое внимание уделяется работе с налоговыми поступлениями, включая оценку эффективности налоговых льгот и борьбу с задолженностями по платежам.

План предусматривает следующие основные меры:

  • усиленный контроль за налоговыми отчислениями предприятий;
  • мониторинг организаций с пониженными налоговыми платежами;
  • работа по сокращению задолженности по имущественным налогам;
  • оптимизация инвестиционных расходов;
  • повышение эффективности управления бюджетными средствами.
Ожидается, что реализация плана принесет значительный бюджетный эффект:

  • в 2026 году — сокращение дефицита на 6,9 млрд рублей;
  • в 2027 году — на 8,5 млрд рублей;
  • в 2028 году — на 9,4 млрд рублей;
  • в 2029 году — на 15,1 млрд рублей.

Контроль за исполнением плана возложен на Министерство финансов РТ. Муниципальным образованиям рекомендовано разработать аналогичные программы по оздоровлению местных финансов.

Наталья Жирнова

