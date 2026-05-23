В России выявили некачественные виды коньяка и вин из Армении

09:57, 23.05.2026

Поставки данной продукции приостановлены

Фото: Галия Шакирова

Роспотребнадзор приостановил поставки алкоголя из Армении в Россию. Ограничения коснулись некачественных напитков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что не соответствовали требованиям напитки, произведенные ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод», а также ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» и других производителей.

В общей сложности в списке числится около пяти названий вин и коньяка. Ведомство уже взяло ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось, что в Татарстане потребление алкоголя увеличилось почти на 4% за год.

Никита Егоров

