Депутаты ГД предложили обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите

Еще инициаторы выступили за упрощение порядка исправления кредитной истории

Депутаты Госдумы предложили обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите. Обращение с предложением уже отправили главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, пишет РИА «Новости».

По словам инициаторов законопроекта, кредитор может указать как одну, так и несколько причин. Среди них: не хватает финансовых показателей, высокая долговая нагрузка, плохая кредитная история, нехватка обеспечения, несоответствие требованиям программы кредитования, недостоверность или неполнота документов, наличие просроченной задолженности, исполнительных производств или иных ограничений.



Еще депутаты выступили за упрощение порядка исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут: после отказа заемщик мог бы получать в личном кабинете банка, мобильном приложении или ином цифровом канале краткую инструкцию — как получить кредитный отчет, куда подать заявление об оспаривании и какие документы приложить.

