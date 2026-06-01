Новости экономики

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России продлил ограничения на переводы средств в недружественные страны

17:09, 01.06.2026

Меры будут действовать с 8 июня по 7 декабря 2026 года включительно

Банк России продлил ограничения на переводы средств в недружественные страны
Фото: Арсений Губаев

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Меры будут действовать с 8 июня по 7 декабря 2026 года включительно.

При этом физические лица-нерезиденты из недружественных государств, работающие в России, по-прежнему смогут переводить за границу средства в размере своей заработной платы. Для неработающих в России граждан этих стран, а также для юридических лиц из недружественных государств запрет на переводы сохраняется.

Исключение сделано для иностранных компаний, которые находятся под контролем российских физических или юридических лиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ограничения не затрагивают иностранных инвесторов, вкладывающих средства в российский финансовый рынок. Также сохраняется возможность для банков из недружественных стран проводить рублевые переводы через корреспондентские счета, открытые в российских банках, если счета отправителя и получателя находятся в зарубежных кредитных организациях.

Ранее ЦБ увеличил лимит переводов компаниям через СБП в три раза. Помимо расчетов с другими компаниями, мера может коснуться и платежей в бюджет.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть610.1
  • Нижнекамскнефтехим67.45
  • Казаньоргсинтез58.8
  • КАМАЗ61.3
  • Нижнекамскшина30.2
  • Таттелеком0.586