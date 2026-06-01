Банк России продлил ограничения на переводы средств в недружественные страны

Меры будут действовать с 8 июня по 7 декабря 2026 года включительно

Фото: Арсений Губаев

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Меры будут действовать с 8 июня по 7 декабря 2026 года включительно.

При этом физические лица-нерезиденты из недружественных государств, работающие в России, по-прежнему смогут переводить за границу средства в размере своей заработной платы. Для неработающих в России граждан этих стран, а также для юридических лиц из недружественных государств запрет на переводы сохраняется.

Исключение сделано для иностранных компаний, которые находятся под контролем российских физических или юридических лиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ограничения не затрагивают иностранных инвесторов, вкладывающих средства в российский финансовый рынок. Также сохраняется возможность для банков из недружественных стран проводить рублевые переводы через корреспондентские счета, открытые в российских банках, если счета отправителя и получателя находятся в зарубежных кредитных организациях.

Ранее ЦБ увеличил лимит переводов компаниям через СБП в три раза. Помимо расчетов с другими компаниями, мера может коснуться и платежей в бюджет.

Наталья Жирнова