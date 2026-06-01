Банк России продлил ограничения на переводы средств в недружественные страны
Меры будут действовать с 8 июня по 7 декабря 2026 года включительно
Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Меры будут действовать с 8 июня по 7 декабря 2026 года включительно.
При этом физические лица-нерезиденты из недружественных государств, работающие в России, по-прежнему смогут переводить за границу средства в размере своей заработной платы. Для неработающих в России граждан этих стран, а также для юридических лиц из недружественных государств запрет на переводы сохраняется.
Исключение сделано для иностранных компаний, которые находятся под контролем российских физических или юридических лиц.
Ограничения не затрагивают иностранных инвесторов, вкладывающих средства в российский финансовый рынок. Также сохраняется возможность для банков из недружественных стран проводить рублевые переводы через корреспондентские счета, открытые в российских банках, если счета отправителя и получателя находятся в зарубежных кредитных организациях.
Ранее ЦБ увеличил лимит переводов компаниям через СБП в три раза. Помимо расчетов с другими компаниями, мера может коснуться и платежей в бюджет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».