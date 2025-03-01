Бизнес-обзор: Фоат Комаров нанял «варяга» на место сына, бенефициар «Таграса» тасует кадры

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 50-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе инвестор первой платной татарстанской трассы Фоат Комаров сместил сына с должности директора своей компании «СМП-Нефтегаз», назначив вместо него безопасника из структур «Ростеха». Бывший глава «Татнефти» и бенефициар «Таграс-холдинга» Шафагат Тахаутдинов прислал нового топ-менеджера в нефтедобывающую компанию «Хит Р». Тем временем «Нижнекамскшина» заключила сделку по совершенствованию технологических процессов производства. Подробнее об этих и других новостях бизнеса республики — в новом обзоре «Реального времени».

Фоат Комаров нанял топа из «Ростеха»

Основатель АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров, построивший за 23 млрд рублей платную трассу Алексеевское — Альметьевск, движение по которой открыли в декабре, сменил руководство в своей компании. Почти полтора года генеральным директором общества был его сын — Рамиль Комаров, но со среды эту должность занял столичный управленец Юрий Брайченко.

Новый шеф «СМП-Нефтегаза» ранее возглавлял Департамент лесного хозяйства по ЦФО. В 2014—2015 годах был первым заместителем начальника ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при федеральном агентстве специального строительства» в Москве. С 2015-го по 2017-й замещал гендиректора по безопасности ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Основатель АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров (на фото справа), построивший за 23 млрд рублей платную трассу Алексеевское — Альметьевск, сменил руководство в компании. взято с сайта mindortrans.tatarstan.ru

С 2018 года и до недавнего времени Брайченко работал в аналогичной должности замглавы московского АО «Спецхимия». Этот холдинг в составе «Ростеха» объединяет разработчиков и производителей продукции специального и гражданского назначения в области спецхимии и промышленных взрывчатых веществ. Под его управлением 13 отраслевых предприятий и НИИ. Брайченко также входит в советы директоров Муромского приборостроительного завода и московского АО «Испытательно-контрактное предприятие «Ритм».

Комаров-младший сейчас руководит столбищенским заводом по производству теплоизоляционных материалов «СМП-Механика», который принадлежит ему на 54,56%. Кроме того, выступает совладельцем ряда компаний группы: «Трансойл», СМП, «Им. Н.Е. Токарликова». На сайте холдинга приводится его подробная биография. Образование получил в Академии народного хозяйства при правительстве РФ в Москве, после армии работал в структурах СМП. Участвовал в дорожно-строительных проектах, включая обустройство нефтяных месторождений и возведение платной автомагистрали. В 2017-м его избрали депутатом Альметьевского горсовета. С апреля 2022 года был первым заместителем гендиректора АО «СМП-Нефтегаз», а с сентября 2023-го — сам возглавлял предприятие. В совет директоров компании входят и другие сыновья основателя группы — Рауф и Рияз.

Рамиль Комаров участвовал в дорожно-строительных проектах, включая возведение платной автомагистрали Алексеевское — Альметьевск. взято с сайта mindortrans.tatarstan.ru

В основе многоотраслевого холдинга «СМП» семьи Комаровых лежит нефтяной и дорожно-строительный бизнес. Его история берет начало в 1991 году, с создания предприятия, построившего щебеночные дороги к нефтяным объектам. Сегодня в структуру группы входит более десяти различных компаний. Выручка «СМП-Нефтегаза» по итогам 2023 года составила 11,3 млрд, чистая прибыль — 342 млн рублей.

Бенефициар «Таграса» обновляет топ-менеджмент

Новый руководитель приступил к своим обязанностям и в другой альметьевской компании — ЗАО «Хит Р», связанной с бенефициаром холдинга «Таграс» Шафагатом Тахаутдиновым. Прежнего директора фирмы Олега Вышенского сменил Фаат Мифтахов, гендиректор предприятия «Садакойл».

Обе компании зарегистрированы по одному адресу в Альметьевске — на ул. Радищева, 55, и заняты нефтедобычей. У обеих схожие финансовые результаты: выручка ЗАО «Хит Р» в 2023 году составила 3,8 млрд, чистая прибыль — 1,3 млрд рублей, у ООО «Садакойл» — 4,2 млрд и 1 млрд соответственно.

Новый руководитель приступил к своим обязанностям и в другой альметьевской компании — ЗАО «Хит Р», связанной с бенефициаром холдинга «Таграс» Шафагатом Тахаутдиновым. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Заслуженный геолог республики Фаат Мифтахов ранее руководил еще одним местным ООО — «НПП «Нефтепроект», которое занималось научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, но в 2020-м предприятие было ликвидировано. Судя по данным из открытых источников, ранее Мифтахов трудился главным геологом в ЗАО «Нефтеконсорциум».

ЗАО «Хит Р» принадлежит Рафаэлю Мингазову, следует из данных портала «СПАРК-Интерфакс». Компания «Садакойл» подконтрольна Тахаутдинову через АО «Олимп Ю». Бывший директор первой фирмы Вышенский ранее руководил второй. Сейчас он возглавляет альметьевское ООО «Сервис ННК», созданное в помощь малым нефтяным компаниям Юго-Востока Татарстана для сопровождения производственной деятельности на принципах аутсорсинга служб в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, ГО и ЧС, земельно-имущественных отношений и маркшейдерии.

Нижнекамские шинники усовершенствуют производство

В четверг «Нижнежнекамскшина» заключила договор на сопровождение и совершенствование технологических процессов производства легковых легкогрузовых шин. Сумма сделки — 187,8 млн рублей, обязательства по ней должны быть исполнены до конца года, говорится в сообщении компании. Исполнитель не указан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Двумя неделями ранее нижнекамские шинники заключили еще одно соглашение — с НТЦ «Кама» на проведение испытаний резиновых смесей и полуфабрикатов. Этот научно-технический центр был создан в 2007 году в НКШ на базе ее центральной заводской лаборатории и проектно-конструкторского отдела. Он — сердце предприятий Кама Tyres, отвечающий за разработку и освоение новых моделей шин для всех видов грузового и пассажирского транспорта, сельхозтехники. Специалисты центра также разрабатывают и проводят омологацию шин для заводской комплектации автомобилей крупнейших производителей.

По договору с «Нижнежнекамскшиной» центр должен выполнять по ее заданиям лабораторные испытания резиновых смесей, полуфабрикатов и сдавать результаты заказчику. Срок исполнения обязательств — до конца года, размер сделки — 415,2 млн рублей.

Как ранее рассказывало «Реальное время», прошлым летом татарстанский шинный комплекс, выкупленный республикой у «Татнефти», перешел к новому собственнику. Сделку заключили по шести предприятиям, включая ПАО «Нижнекамскшина». Вместо контролируемого татарстанским правительством ТНХИ новым учредителем этих фирм стала московская компания АО «Воронеж. Искусственный интеллект» Марины Стрельцовой. Впрочем, в отрасли говорят, что активы по-прежнему подконтрольны республике, а изменения были формальными.

«Технодинамике» отказали в мировой, заводам обещают скидку на роботов

В течение недели «Реальное время» рассказывало о других новостях татарстанского бизнеса. На коллегии Минпромторга РТ руководители предприятий республики пожаловались на «низкое качество, срыв сроков поставки, недоукомплектованность и плохое гарантийное обслуживание» со стороны китайских производителей оборудования.

Но у многих российских компаний пока нет другого выбора — в условиях западных санкций им приходится закупать технику в КНР. В качестве решения проблемы глава Минпромторга России Антон Алиханов анонсировал запуск новой программы по субсидированию закупок отечественных роботизированных комплексов. На эти цели из бюджета выделят 1 млрд рублей.

Холдинг «Технодинамика» не смог взять под контроль обанкроченное казанское АО «НПО ОКБ им. Симонова». Арбитражный суд Татарстана отказался утвердить предложенное мировое соглашение, хотя большинство кредиторов его одобрило. «Суд всех нас удивил», — сообщил нашему изданию представитель интересов холдинга Николай Микушин. Возможно, в дело вмешался ЦНИИ ВКС Минобороны.