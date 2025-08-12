Бизнес Татарстана набрал кредитов почти на 1 триллион рублей

Несмотря на высокие ставки, в корпоративном кредитовании зафиксирован рост

Фото: Реальное время

За первое полугодие 2025 года бизнесу Татарстана выдали кредитов на 998,4 млрд рублей: 796,6 млрд рублей получил крупный бизнес, еще 201,8 млрд рублей — малые и средние предприниматели. При этом выдача займов большим компаниям выросла на 64,9%, а МСП — упала на 15,5%. Совокупный кредитный портфель достиг 1,4 трлн рублей. Рынок кредитования бизнеса в России в течение последнего года столкнулся с серьезными вызовами на фоне высоких процентных ставок, а также действий регулятора, направленных на сдерживание объемов финансирования наиболее закредитованных клиентов. Крупные стратегически важные предприятия по-прежнему могут рассчитывать на гибкие условия, а ситуация в МСП выглядит менее позитивно.

Кредитный портфель корпоративных клиентов рос

За январь—июнь 2025 года крупному бизнесу Татарстана выдали кредитов на 796,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача кредитов выросла на 64,9%, или 313,4 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Нацбанка РТ.

По состоянию на 1 июля 2025 года портфель кредитов, выданных крупному бизнесу Татарстана, составил 979,7 млрд рублей. За год он увеличился на 33,8%, или на 247,5 млрд рублей.

За январь—июнь 2025 года субъектам малого и среднего бизнеса республики выдали кредитов на 201,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитования снизился на 15,5%, или на 37,2 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По состоянию на 1 июля 2025 года портфель кредитов, выданных субъектам МСП Татарстана, составил 393,3 млрд рублей. За год портфель увеличился на 12,5%, или на 43,5 млрд рублей.



По данным Банка России, в июне этого года объем выданных корпоративных кредитов в России составил 6,9 трлн рублей, в ПФО — 626,7 млрд рублей. В Татарстане юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в июне 2025 года было выдано 231,6 млрд рублей, или 36,9% от объема выданных корпоративных кредитов в ПФО, отмечает экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

Дорогие кредиты снижают прибыль бизнеса

При этом сумма задолженности бизнес-структур Татарстана за июль 2025 года, по данным Шайахметова, увеличилась на 70,7 млрд и достигла 1 трлн 371,5 млн рублей, что означает, что свыше половины объема кредитов, взятых в июле, были использованы для перекредитования. Кроме того, просроченная задолженность на 1 июля составила 28,7 млрд рублей — с начала года она увеличилась на 7,1 млрд рублей, или же на 32,8%.

— Для меня это тревожные цифры, свидетельствующие о снижении финансовой устойчивости бизнеса Татарстана, — говорит экономист. — Ситуация сейчас для экономики республики не является критической, так как в регионе улучшилось соотношение сальдированного финансового результата хозяйствующих субъектов. Хотя в январе–мае этого года в России сальдированный финансовый результат компаний по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился на 9,7%, в четырех регионах ПФО, включая Татарстан, он повысился: Пензенская область — 72%, Кировская область — 18,8%, Татарстан — 12,2%, Чувашия — 7,1%.

Сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России, которая значительно превышает темпы инфляции, приводит к тому, что восполнение оборотных средств за счет кредитов значительно снижает прибыль, поскольку у бизнеса увеличиваются расходы на обслуживание кредитов, что ограничивает возможности развития.

На обслуживание долга бизнес тратит 20—30% от прибыли, что существенно снижает инвестиционную привлекательность предпринимательства. Сложность экономической ситуации подтверждает и «демография» организаций, отмечает Рустем Шайахметов: «В Татарстане в июле 2025 года ликвидировали в 1,7 раза больше организаций, чем было зарегистрировано». Кроме того, из-за кризисных явлений ряд знаковых предприятий, включая КАМАЗ, Ростсельмаш, СИБУР, перешли на четырехдневную рабочую неделю.

«Несмотря на существующие проблемы, экономика Татарстана стабильна. И если будут купированы негативные факторы, то значительных рисков для развития республика сможет избежать», — резюмировал эксперт.



Ситуация в кредитовании не выглядит угрожающей



«Общий объем выдачи корпоративных кредитов в РФ в январе—июне 2025 года сократился почти на 12% относительно того же периода прошлого года. При этом доля проблемных кредитов в портфеле сейчас составляет 4,1% против 3,9% в начале года, то есть качество портфеля ухудшается, но довольно сдержанно», — посчитал на основе данных ЦБ РФ аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Кроме того, Банк России отмечает сохранение достаточно высокого уровня покрытия проблемных кредитов резервами, то есть ситуация с корпоративным кредитованием в России несколько ухудшилась, но пока в целом не выглядит угрожающей.

— Число банкротств растет. Так, по данным Федресурса, в I полугодии 2025 года количество дел о банкротстве юрлиц в стране увеличилось почти на 14% относительно того же периода прошлого года, до 8 570. В первую очередь, конечно, страдают компании малого и среднего бизнеса, поскольку при прочих равных они менее устойчивы финансово по сравнению с крупными компаниями, — отметил Додонов.

Рынок кредитования бизнеса в России в течение последнего года столкнулся с серьезными вызовами на фоне высоких процентных ставок, а также действий регулятора, направленных на сдерживание объемов финансирования наиболее закредитованных клиентов. Высокие процентные ставки приводят к росту долговой нагрузки и ухудшению платежеспособности компаний, что видно и по крупному бизнесу, и по МСБ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вместе с тем давление на сегмент МСБ более существенное из-за меньшей финансовой устойчивости, более высокой стоимости новых заимствований и более высокой чувствительности к изменению спроса на фоне происходящих изменений в экономике в целом, отметила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова.

— Крупная промышленность из стратегически важных отраслей продолжает получать поддержку государства и может рассчитывать на более гибкие условия финансирования со стороны банков, — подчеркнула Якупова.

Учитывая ситуацию в экономике и высокие ставки по кредитам, «Эксперт РА» ожидает, что по итогам 2025 года темп прироста кредитного портфеля крупного бизнеса не превысит 5%, а субъектов МСБ — 11%.