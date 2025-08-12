Бизнес Татарстана набрал кредитов почти на 1 триллион рублей
Несмотря на высокие ставки, в корпоративном кредитовании зафиксирован рост
За первое полугодие 2025 года бизнесу Татарстана выдали кредитов на 998,4 млрд рублей: 796,6 млрд рублей получил крупный бизнес, еще 201,8 млрд рублей — малые и средние предприниматели. При этом выдача займов большим компаниям выросла на 64,9%, а МСП — упала на 15,5%. Совокупный кредитный портфель достиг 1,4 трлн рублей. Рынок кредитования бизнеса в России в течение последнего года столкнулся с серьезными вызовами на фоне высоких процентных ставок, а также действий регулятора, направленных на сдерживание объемов финансирования наиболее закредитованных клиентов. Крупные стратегически важные предприятия по-прежнему могут рассчитывать на гибкие условия, а ситуация в МСП выглядит менее позитивно.
Кредитный портфель корпоративных клиентов рос
За январь—июнь 2025 года крупному бизнесу Татарстана выдали кредитов на 796,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача кредитов выросла на 64,9%, или 313,4 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Нацбанка РТ.
По состоянию на 1 июля 2025 года портфель кредитов, выданных крупному бизнесу Татарстана, составил 979,7 млрд рублей. За год он увеличился на 33,8%, или на 247,5 млрд рублей.
За январь—июнь 2025 года субъектам малого и среднего бизнеса республики выдали кредитов на 201,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитования снизился на 15,5%, или на 37,2 млрд рублей.
По состоянию на 1 июля 2025 года портфель кредитов, выданных субъектам МСП Татарстана, составил 393,3 млрд рублей. За год портфель увеличился на 12,5%, или на 43,5 млрд рублей.
По данным Банка России, в июне этого года объем выданных корпоративных кредитов в России составил 6,9 трлн рублей, в ПФО — 626,7 млрд рублей. В Татарстане юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в июне 2025 года было выдано 231,6 млрд рублей, или 36,9% от объема выданных корпоративных кредитов в ПФО, отмечает экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.
Дорогие кредиты снижают прибыль бизнеса
При этом сумма задолженности бизнес-структур Татарстана за июль 2025 года, по данным Шайахметова, увеличилась на 70,7 млрд и достигла 1 трлн 371,5 млн рублей, что означает, что свыше половины объема кредитов, взятых в июле, были использованы для перекредитования. Кроме того, просроченная задолженность на 1 июля составила 28,7 млрд рублей — с начала года она увеличилась на 7,1 млрд рублей, или же на 32,8%.
Сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России, которая значительно превышает темпы инфляции, приводит к тому, что восполнение оборотных средств за счет кредитов значительно снижает прибыль, поскольку у бизнеса увеличиваются расходы на обслуживание кредитов, что ограничивает возможности развития.
На обслуживание долга бизнес тратит 20—30% от прибыли, что существенно снижает инвестиционную привлекательность предпринимательства. Сложность экономической ситуации подтверждает и «демография» организаций, отмечает Рустем Шайахметов: «В Татарстане в июле 2025 года ликвидировали в 1,7 раза больше организаций, чем было зарегистрировано». Кроме того, из-за кризисных явлений ряд знаковых предприятий, включая КАМАЗ, Ростсельмаш, СИБУР, перешли на четырехдневную рабочую неделю.
«Несмотря на существующие проблемы, экономика Татарстана стабильна. И если будут купированы негативные факторы, то значительных рисков для развития республика сможет избежать», — резюмировал эксперт.
Ситуация в кредитовании не выглядит угрожающей
«Общий объем выдачи корпоративных кредитов в РФ в январе—июне 2025 года сократился почти на 12% относительно того же периода прошлого года. При этом доля проблемных кредитов в портфеле сейчас составляет 4,1% против 3,9% в начале года, то есть качество портфеля ухудшается, но довольно сдержанно», — посчитал на основе данных ЦБ РФ аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Кроме того, Банк России отмечает сохранение достаточно высокого уровня покрытия проблемных кредитов резервами, то есть ситуация с корпоративным кредитованием в России несколько ухудшилась, но пока в целом не выглядит угрожающей.
Рынок кредитования бизнеса в России в течение последнего года столкнулся с серьезными вызовами на фоне высоких процентных ставок, а также действий регулятора, направленных на сдерживание объемов финансирования наиболее закредитованных клиентов. Высокие процентные ставки приводят к росту долговой нагрузки и ухудшению платежеспособности компаний, что видно и по крупному бизнесу, и по МСБ.
Вместе с тем давление на сегмент МСБ более существенное из-за меньшей финансовой устойчивости, более высокой стоимости новых заимствований и более высокой чувствительности к изменению спроса на фоне происходящих изменений в экономике в целом, отметила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова.
Учитывая ситуацию в экономике и высокие ставки по кредитам, «Эксперт РА» ожидает, что по итогам 2025 года темп прироста кредитного портфеля крупного бизнеса не превысит 5%, а субъектов МСБ — 11%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».