Суд Москвы разрешил немедленно взыскать с Euroclear 18,7 трлн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Банка России о немедленном исполнении решения по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear. Речь идет о взыскании около 18,7 трлн рублей по делу о замороженных российских золотовалютных резервах. Об этом сообщили РБК представители ответчика.

Ранее суд поддержал позицию Центробанка в споре о российских активах, которые были заморожены на счетах европейского депозитария после введения санкций в 2022 году.

Представители Euroclear заявили, что считают процедуру рассмотрения дела нарушающей их право на защиту. По их словам, решение суда еще не опубликовано, а заседание по вопросу немедленного исполнения было назначено в короткие сроки. Напомним, что ранее Euroclear перевел Украине €6,6 млрд от активов России.

Наталья Жирнова