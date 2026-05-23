Страх потерь и отсутствие базовых знаний мешают 58% казанцев начать инвестировать

Только 15% казанцев считают, что для инвестирования не нужны системные знания

Только 15% казанцев считают, что для инвестирования не нужны системные знания. В свою очередь, 65% выступают за более ответственный подход, в котором необходимо системное образование. При этом 54% жителей Казани были бы готовы вложить время и деньги в обучение инвестициям, чтобы обеспечить себе стабильность в будущем (22%), обрести подушку безопасности (20%), защитить деньги от обесценивания (18%) и обрести финансовую независимость (14%). Об этом свидетельствуют результаты опроса более 1,2 тыс. россиян, проведенного аналитиками Группы Ренессанс страхование.

Среди тех, кто не имеет опыта инвестирования (68%), 38% хотели бы попробовать вложить деньги куда-либо. Зачастую их останавливает страх потери денег (58%) и непонимание, с чего начать (32%). При этом приоритетным источником знаний для них стали бы онлайн-курсы (41%), блогеры и советы в социальных сетях (38%), консультация у профессионалов (15%).

Почти треть (32%) казанцев инвестируют или делали это раньше. Больше половины из них (75%) столкнулись с неудачным опытом. Чаще всего жители Казани для инвестиций используют ценные бумаги и страховые продукты с накопительной или инвестиционной составляющей (по 23%), банковские вклады, депозиты и инвестиции в валюту (по 17%), покупку жилой недвижимости (13%) и земли (8%)*. В большинстве случаев сумма первых вложений составляет 50—100 тыс. рублей (26%), 100—150 тыс. рублей (19%), 150—200 тыс. рублей (17%), 400—500 тыс. рублей (9%).

У 57% опрошенных первая попытка инвестирования была убыточной, на прибыль и выход «в ноль» приходится по 21%. Так, 53% оценивают свои первые инвестиции как эмоциональное решение. Интересно, что главным источником знаний об инвестициях для жителей Татарстана являются друзья (34%), блогеры (30%) и книги (17%), после них следуют курсы онлайн-школ и вузовские программы (по 13%), СМИ (9%)*. При этом как самый эффективный способ получить качественные знания казанцы отмечают высшее образование (43%), форумы и сообщества (19%), онлайн-курсы (15%), участие в очных тренингах и видеоуроки (по 11%).

Большинство (85%) из тех, кто когда-либо инвестировал, признались, что были ситуации быстрых и необдуманных вложений. Что интересно, в 68% случаях это приводило к прибыли, в 17% — убыткам, так, 63% теряли 100—150 тыс. рублей, а 25% — от 100 до 150 тыс. рублей.

«Российский фондовый рынок предлагает широкую линейку продуктов, среди которых каждый инвестор может найти что-то подходящее. Но дальше вопрос личной дисциплины. Долгосрочно выигрывают те, кто не делает резких движений и следует принципу диверсификации портфеля. Для начинающих инвесторов эксперты рекомендуют к покупке не отдельные ценные бумаги, а продукты коллективных инвестиций, как, например, долевое страхование жизни (ДСЖ) или классические ПИФы на акции или облигации. В таких продуктах средства частных инвесторов объединяются в единый фонд и передаются под управление профессиональной управляющей компании, а в случае с ДСЖ еще есть и страховая защита», — прокомментировал исследование Владимир Залужский, вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям Группы Ренессанс страхование, член комитета эмитентов Московской биржи.



Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1 230 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Омской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.

* Вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов.

