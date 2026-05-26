В Татарстане направят 29 млн рублей на организацию досуга молодежи

Работы охватят различные направления современной городской культуры: от скейтбординга до граффити и других популярных среди молодежи активностей

Фото: Артем Дергунов

Из бюджета Татарстана выделят 29,4 млн рублей на развитие движения «Урам». Речь идет об организации досуга молодежи: создании современной инфраструктуры для самореализации и развития творческого потенциала подрастающего поколения. Данное движение охватывает различные направления современной городской культуры: скейтбординг, ролики, BMX, паркур, диджеинг, граффити и другие популярные среди молодежи активности, сообщила пресс-служба Минфина республики.

— Татарстан продолжает поддерживать современные молодежные инициативы. В 2026 году на развитие движения «УРАМ», объединяющего уличные культуры и городские сообщества, будет направлено 29 487,0 тыс. рублей из бюджета республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня мероприятия движения «Урам» регулярно проходят в семи городах и поселках городского типа Татарстана. Ежегодно они привлекают 45 тысяч детей, подростков и молодых людей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят 39 млн рублей на создание четырех модельных библиотек.

Никита Егоров