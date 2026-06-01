Казань заменит часть республиканских дотаций дополнительными отчислениями от НДФЛ на 2027—2029 годы

Это решение Казгордумы находится на антикоррупционной экспертизе

Фото: Динар Фатыхов

Казанская городская дума рассматривает вопрос о существенном изменении способа получения средств из бюджета Татарстана. В ближайшие три года город перейдет на новый формат финансирования.

Согласно планируемым изменениям, документ о которых находится на антикоррупционной экспертизе, вместо прямой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Казань будет получать дополнительные средства через увеличенный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).



Изменения затронут период 2027—2029 годов. После согласования решения документ будет направлен в Министерство финансов Татарстана и официально опубликован.

Ранее Минфин Татарстана предупредил о возможных сложностях с доходами бюджетов. «В связи с этим для сбалансированности бюджетов необходимо обеспечить максимальную мобилизацию налогов с одновременным экономным и бережливым расходованием бюджетных средств», — подчеркнул министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов.

Наталья Жирнова