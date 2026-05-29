В Татарстане яйца подешевели на 5,54% за неделю, а огурцы — на 7,11%

Сильнее всего подорожала капуста

За неделю (18—25 мая) в Татарстане сильнее всего подорожали капуста (+5,36%, до 43,57 рубля за 1 кг) и овощные консервы для детского питания (+2,08%, до 715,65 рубля за кило). Также в республике выросли цены на сахар (+1,55%, до 69,28 рубля), свеклу (+1,6%, до 41,65 рубля) и морковь (+1,53%, до 45,73 рубля), следует из данных Татарстанстата.

Однако в республике за аналогичный период подешевели яйца (-5,54%, до 88,35 рубля за десяток), рис (-3,45%, до 84 рублей), картошка (-5,24%, до 44,62 рубля за 1 кг). Существеннее всего из овощей снизились цены на огурцы (-7,11%, до 109,37 рубля за кило).

Никита Егоров