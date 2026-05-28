Аналитик Шнейдерман объяснил, почему подешевел биткоин

Падение цены произошло на фоне ударов США по иранским объектам

Биткоин подешевел до $73,1 тыс. на фоне ударов США по иранским объектам. Об этом сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман, чьи слова приводит RT.

— Нефть давит на инфляционные ожидания, а инфляционные ожидания держат ФРС в жесткой позиции. Уоллер и другие чиновники регулятора прямо говорят: ставка может пойти выше, если дезинфляция собьется с курса. Рынок уже закладывает повышение к концу 2026-го — началу 2027 года, — объяснил эксперт.

По его словам, из-за сильного доллара и высокой ключевой ставки инвесторам не хочется держать деньги в биткоинах, которые не дают ни дивидендов, ни байбеков.

Он также допустил, что биткоин может и дальше дешеветь, вплоть до $64 тысяч. Прогнозировать восстановление цены биткоина к началу лета до уровня $80 тысяч пока не приходится, считает Шнейдерман.

Однако ситуация с трендом может измениться, если, например, ФРС развернет риторику на фоне неожиданно «мягкой» инфляции в США или полноценная ядерная сделка с Ираном собьет цены на нефть.

Никита Егоров