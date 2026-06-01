Названы зарплаты начинающих дизайнеров, ювелиров и швей в Казани

С опытом, развитием портфолио и освоением новых цифровых технологий доход специалистов может возрасти до 100 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Начинающий дизайнер может рассчитывать на зарплату в пределах 30—45 тыс. рублей в месяц. С опытом, развитием портфолио и освоением новых цифровых технологий доход может возрасти до 70—100 тыс. рублей и выше, особенно при работе в крупных студиях или на фрилансе. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Казанского техникума народных художественных промыслов.



Что касается ювелиров, то молодые специалисты обычно начинают свою карьеру на позиции помощника мастера или работника производственного участка с зарплатой от 25 до 40 тыс. рублей. С ростом мастерства их доход может увеличиться до 80—150 тыс. рублей и более.

Конструкторы-технологи и мастера швейного дела на старте могут рассчитывать на заработок от 30 до 45 тыс. рублей. Повышая квалификацию и осваивая новые технологии, они могут зарабатывать от 60 до 90 тыс. рублей.

Исполнители художественно-оформительских работ без опыта получают от 20 до 30 тыс. рублей, в то время как опытные специалисты могут зарабатывать до 50—70 тыс. рублей.

Никита Егоров