Каждый шестой житель Татарстана установил самозапрет на кредиты

По последним данным, в мае 2026 года жители региона подали 22,76 тысячи заявлений на ограничения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане активно развивается использование сервиса самозапрета на кредиты. По последним данным, в мае 2026 года жители региона подали 22,76 тысячи заявлений на установку запрета на получение займов, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Татарстан занимает седьмое место среди российских регионов по количеству обращений за этой услугой. На сегодняшний день самозапрет действует у 15% жителей республики. Всего с момента запуска сервиса жители региона направили 742,1 тысячи заявлений на установку запрета.

Для сравнения: лидерами по использованию сервиса остаются Москва (14% жителей с самозапретом), Московская область (15%) и Санкт-Петербург (16%). В целом по России более 20,8 миллиона человек установили защиту от необдуманных кредитов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Примечательно, что самый высокий показатель использования самозапрета зафиксирован в северных регионах страны. Например, в Мурманской области защиту установили 25% жителей, в Магаданской области — 23%, а в Республике Коми — 22%.

Напомним, что ранее в Татарстане было выявлено более десятка нелегальных кредиторов. Кроме того, была выявлена одна организация, которая незаконно привлекала инвестиции граждан.

Наталья Жирнова