Яркая красота спортсменок и скромные результаты

В Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике

В Казани хватало болельщиков на центральных трибунах. Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике. В текущий период он не носил статус отборочного на чемпионат мира в Токио. Но, как показывают результаты, немногие россияне отобрались бы на него. Подробнее — в материале «Реального времени».

Серебро прыгуна из «Нефтехимика»

По итогам легкоатлетического чемпионата России хозяев порадовал нижнекамский прыгун в длину Родион Севастьянов. Серебряную медаль ему принес прыжок на 7,64 м с отставанием на 20 см от чемпиона Юрия Огжибесова из Воронежа. Севастьянов совсем недавно еще выступал по юниорам, причем завоевывал медали на том возрастном уровне в легкоатлетическом десятиборье. Спортсмен из нижнекамского клуба «Нефтехимик» настраивался на победу, пропустив пятый, предпоследний прыжок, но на шестой, видимо, не хватило сил, и Севастьянов просто пробежал по прыжковой яме. Третье место занял белорус Владислав Булахов, отставший от Севастьянова всего на два сантиметра — 7,62 м. Но тут необходимо отметить, что это не страшно, поскольку белорус выступал вне зачета, поэтому третьим стал питерец Владислав Матюшин — 7,53.

Если сравнивать казанские результаты даже не с Олимпиадами или чемпионатами мира, а с чемпионатом Европы 2024 года, то даже чемпион Огжибесов не попал бы в финальную часть прыжков, где участвовали 12 человек. Он мог разделить потенциальное 19-е место, а нижнекамец Севастьянов стал бы 26-м. И это при том, что погода в Казани была вполне себе комфортная, дождь, которым угрожал Гидрометцентр, миновал город во время стартов. Наконец, уровень результатов предолимпийского чемпионата Европы — это самый низкий из линейки международных стартов.

Мужская эстафета 4 по 100 метров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В легкой атлетике Россия и Белоруссия отстают

Помимо Булахова, который завоевал виртуальную бронзу, белорусы были более чем конкурентны в технических дисциплинах. В метании копья победила Мария Макеева, причем ее подруги по сборной Анна Калиновская и Татьяна Холодович были третьей и пятой соответственно. То есть россиянки, ставшие серебряным и бронзовым призерами чемпионата страны, финишировали четвертой и шестой. В десятиборье золотого результата достиг белорус Максим Андралойть, в толкании ядра — Алена Дубицкая.

Увы, но результаты лауреатов таковы, что Международной федерации легкой атлетики можно возвращать «отверженных» россиян и белорусов прямо сейчас, все равно наших спортсменов не будет даже в финалах. Для сравнения: на том же чемпионате мира по водным видам спорта россияне были в призерах либо заходили в финал по плаванию, как и сильнейшие белоруски Алина Змушко, Анастасия Шкурдай, уступающие россиянкам. В легкой атлетике очевидно общее отставание обеих стран.

Импозантный десятиборец Тимофей Житков. Он же прыгун с шестом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В десятиборье российское золото завоевал победитель прошлогодних Игр стран БРИКС Степан Кекин. Кстати, его родители — учителя физкультуры из Омска — часто попадали в объектив режиссера трансляции со стадиона, образовав собой небольшую группу поддержки. Они, что называется, чувствовали себя как дома.

Почти знакомые все лица

Проведение Казанского марафона сделало для местных болельщиков более знакомым Владимира Никитина, представляющего Московскую область и Пермский край. В мае он приезжал в Казань, чтобы биться за марафонское золото, а сейчас приехал за золотом в забеге на 5 тысяч метров, завоеванным с большим отрывом. На пятом-шестом местах 40-летние братья-двойняшки Анатолий и Евгений Рыбаковы из Кемерово.

На последнем этапе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Елена Соколова, завоевавшая в свои 26 лет серебро еще Олимпиады Лондона с результатом 7,07, сейчас в 39 лет прыгнула на полметра хуже — 6,56. Но даже этого хватило для победы матроне мировой легкой атлетики, которая соревновалась во времена, когда Анна Чичерова прыгала ввысь за золотом Лондона, а сейчас была в ложе почетных гостей чемпионата. Представительница Татарстана Рамиля Валитова, приглашенная в команду нашей республики из Новочебоксарска, показала пятый результат.

В этом случае результаты хотя бы не настолько далеки от лучших в Европе, хотя чемпионка Малайка Михамбо из Германии не смогла бы разглядеть россиянок даже в бинокль. Но внешние данные российских прыгуний такие, что эталон десятых в этом плане Дарья Клишина в сравнительном ряду испытывала бы серьезную конкуренцию. Результат — на табло, в сравнительном плане, что с нынешними секундами и метрами у зарубежных спортсменов, что с лучшими отечественными результатами в исторической ретроспективе, все было не ахти.

Женская эстафета 4 по 100 метров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Акула и уточка в яме с водой

Кстати, если говорить об определенной схожести, то во время бега на 300 метров с препятствиями у женщин визуально складывалось впечатление, что бежит Гульнара Галкина-Самитова. На самом деле ее напоминала 31-летняя Екатерина Ивонина из Московской области, в итоге уступившая 22-летней Анастасии Красильниковой из Чувашии, которая только начинает свой путь в легкой атлетике. Увы, Ивонина напоминала нашу легендарную бегунью только внешне, уступая 20 с лишним секунд по дистанции результату Гульнары, показанную ею здесь же, в Казани, на чемпионате страны 2008 года. А ведь с той поры прошло уже 17 лет. И соревновались спортсмены в Казани во вполне комфортных условиях для бега и прыжков, метаний и толканий.



В отсутствие дождя вода была только в ямах с водой, как и положено по регламенту соревнований. Там плавали игрушечные акула и уточка, что регламентом не предусмотрено, но выглядело мило, с одной стороны, и демонстрировало некий игрушечный статус казанского чемпионата в плане результатов.

Король, Плохотников и остальные пытаются догнать чемпиона Якушева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пробежимся по остальным результатам казанского чемпионата. Любопытная деталь: и ветераны, и перспективная молодежь во многом остались в тени, согласно показанным результатам.

Ставка не сыграла

Кристина Макаренко финишировала второй на 100 метров, отстав от подруги по сборной Москвы Юлии Караваевой. При этом сборная Москвы, представительниц которой было трое в десятке сильнейших, отстала в эстафете 4 по 100 метров от команды Санкт-Петербурга, чья лучшая спринтерша прибежала девятой, даже не попав в личный финал. У мужчин еще более парадоксальная ситуация. Чемпионом становится москвич Ярослав Ткалич, третий и четвертый его партнеры по команде Илья Сазонов и Алексей Завалий, а сборная финиширует только третьей, отстав от Санкт-Петербурга (лучшие спринтеры по личному результату были шестым и девятым) и Краснодора, выигравших эстафету. И это при том, что их сильнейший спринтер Данила Тен был последним, восьмым в финальном забеге. Справедливости ради, москвич Завалий в эстафете не участвовал.

Новоиспеченный рекордсмен страны Константин Крылов из Красноярска только второй, уступил, как мы уже написали, москвичу Ткаличу. Многоопытная Елена Реньжина была второй в беге на 800 метров, а ведь Реньжина призер еще казанской Универсиады 2013 года в эстафетном беге 4 по 400 метров. Как и метатель ядра Александр Лесной из Краснодара, выигравший тогда золото, а спустя 12 лет оставшийся вне пьедестала почета, финишировав четвертым.

Бег с препятствиями на 3000 метров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нынешняя легкая атлетика страны уже давно не королева спорта. Правда, необходимо отметить как явление, что в федеральных СМИ заметен тренд на позитивность. Это явственно ощущалось еще по ходу чемпионата мира по водным видам спорта, когда российские пловцы никак не могли подняться на пьедестал почета, а с телеэкрана и в интернет-изданиях рассказывали о попадании в восьмерки финалистов, десятки лучших и т.д. Это очень контрастировало с оценками, которая Всероссийская федерация плавания получала на протяжении последних десяти лет.

Благостный тон оценок подкрепили результаты последнего дня Акватики в Сингапуре, когда россияне завоевали два золота и по одному серебру и бронзе, и нескрываемый оптимизм как бы оправдался. В Казани же вышли совсем не чемпионские результаты победителей, более свойственные физкультурникам, а не для создания конкурентной среды в отборе, например, на первый абсолютный или ультимативный чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Будапеште.

