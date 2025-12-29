Коростелев занял девятое место в «разделке» на втором этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник впервые вошел в топ-10 лучших после возвращения на международные старты

Фото: Динар Фатыхов

Российский лыжник Савелий Коростелев занял девятое место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в рамках второго этапа «Тур де Ски». Это лучший его результат после возвращения на международные старты.

Первым в гонке стал норвежец Маттис Стенсхаген, опередивший партнеров по норвежской сборной Йоханнеса Клэбо и Эмиля Иверсена. Коростелев проиграл победителю 39,6 секунды. Всего в топ-10 вошли пять норвежцев, два итальянца, швед, финн и россиянин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Коростелев и Дарья Непряева получили право выступать в мировых соревнованиях в нейтральном статусе. Оба лыжника на российских турнирах представляют сборную Татарстана.

Ранее Коростелев на международных стартах дважды не смог пробиться через квалификацию спринта, а также занял 25-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе.

Популярная многодневная гонка «Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января в Италии.

Зульфат Шафигуллин