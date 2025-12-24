Татарстанский лыжник Сергей Волков пропустит «Тур де Ски» и выступит на этапе Кубка России
Ранее Волков вместе с Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой проводил тренировочный сбор в Италии
Татарстанский лыжник Сергей Волков не примет участия в многодневной гонке «Тур де Ски». Спортсмен вернулся в Россию из Европы, где проходил подготовку. О решении сообщил тренер Егор Сорин, передает «Спортс».
Ранее Волков вместе с Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой проводил тренировочный сбор в Италии. При этом, в отличие от своих партнеров по сборной, Сергей пока не получил нейтральный статус, необходимый для выступления на международных соревнованиях.
Как пояснил Сорин, обстоятельства сложились так, что Волков вынужден отказаться от участия в «Тур де Ски». Вместо европейского старта спортсмен сосредоточится на внутренних состязаниях: он заявлен на этап Кубка России, который пройдет в Кирово‑Чепецке с 26 по 28 декабря.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».