Татарстанский лыжник Сергей Волков пропустит «Тур де Ски» и выступит на этапе Кубка России

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский лыжник Сергей Волков не примет участия в многодневной гонке «Тур де Ски». Спортсмен вернулся в Россию из Европы, где проходил подготовку. О решении сообщил тренер Егор Сорин, передает «Спортс».

Ранее Волков вместе с Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой проводил тренировочный сбор в Италии. При этом, в отличие от своих партнеров по сборной, Сергей пока не получил нейтральный статус, необходимый для выступления на международных соревнованиях.

Савелий Коростелев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как пояснил Сорин, обстоятельства сложились так, что Волков вынужден отказаться от участия в «Тур де Ски». Вместо европейского старта спортсмен сосредоточится на внутренних состязаниях: он заявлен на этап Кубка России, который пройдет в Кирово‑Чепецке с 26 по 28 декабря.

Рената Валеева