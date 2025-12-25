«Рубин» объявил о продлении контракта с Энри Мукбой
Новое соглашение рассчитано до 2029 года
«Рубин» продлил контракт с нападающим Энри Мукбой. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2029 года. В клубе представили продление контракта с игроком в формате видеотрейлера фильма «Очень странные дела».
Мукба выступает в основной команде «Рубина» с января 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл три матча — один в Российской премьер-лиге (РПЛ) и два в Кубке России.
Первую часть чемпионата РПЛ казанский «Рубин» закончил на седьмом месте турнирной таблицы.
