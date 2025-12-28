Спортсмен из Татарстана Ардашев стал победителем скиатлона на этапе Кубка России
На втором месте — Дмитрий Жуль
Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на этапе Кубка России. Спортсмен из Татарстана преодолел дистанцию за 50 минут и 53,5 секунды.
На втором месте — Дмитрий Жуль. Он прошел то же расстояние за 50 минут 53,8 секунды. Третье место в соревновании занял Павел Соловьев (50 минут 54,1 секунды).
Ардашев начал заниматься лыжным спортом в родном поселке, первые тренеры — Юрий Зайцев, Николай Ложкин. На внутренних соревнованиях представлял Удмуртию, в начале 2020-х годов перешел в команду Республики Татарстан (Набережные Челны). В дальнейшем тренировался под руководством Д. Ходырева, А. Кравченко, в сборной — Е. Сорина, О. Перевозчикова. Специализируется на классическом стиле.
Становился призером различных всероссийских соревнований в младшем возрасте.
Ранее сообщалось, что Ардашев выиграл классическую гонку на этапе Кубка России.
