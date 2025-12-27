Новости спорта

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором»

16:03, 27.12.2025

Встреча в Казани начнётся в 17:00 по московскому времени

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Трактором» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоится в Казани в 17:00 по московскому времени.

В воротах казанцев сыграет Тимур Билялов, его сменщик — Максим Арефьев.

В состав «Ак Барса» вернулись нападающие Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин. Также в нападении значится Тимофей Жулин. А вот Александр Барабанов и Дмитрий Кателевский пропустят встречу.

В прямом эфире игру из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета».

Зульфат Шафигуллин

