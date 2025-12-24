УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом до конца сезона 2025/2026

О решении клуба сообщил главный тренер команды Велимир Перасович

Казанский баскетбольный клуб УНИКС продлил контракт с 37‑летним российским разыгрывающим защитником Алексеем Шведом. О решении клуба сообщил главный тренер команды Велимир Перасович на послематчевой пресс‑конференции. Соглашение будет действовать до конца сезона 2025/2026.

Алексей Швед присоединился к УНИКСу в ноябре 2025 года, подписав первоначально двухмесячный контракт. За время выступления за казанскую команду баскетболист продемонстрировал стабильную игру: в восьми матчах он в среднем набирал 8,8 очка, делал 7 передач и 2,9 подбора за игру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



Уроженец Белгорода — четырeхкратный чемпион России по баскетболу. В его активе также золото чемпионата Европы 2011 года и бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне (2012).

До перехода в УНИКС Швед в сезоне 2024/2025 выступал за санкт‑петербургский «Зенит», помогая команде завоевать звание вице‑чемпиона Единой лиги ВТБ. После завершения того сезона баскетболист некоторое время оставался в статусе свободного агента, пока в ноябре 2025 года не подписал контракт с казанским клубом.



Рената Валеева