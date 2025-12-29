Мирлинд Даку не собирается покидать «Рубин» зимой
Лучший бомбардир казанской команды намерен остаться в нынешней команде
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не собирается искать новый клуб в зимнее трансферное окно. О желании остаться в казанской команде сообщил отец футболиста Фехми Даку.
— Мирлинд остается в «Рубине», — сказал Фехми Даку на вопрос корреспондента Sport24 о планах футболиста на зимний перерыв.
Даку летом продлил контракт с «Рубином» до лета 2029 года. Албанский нападающий два сезона кряду становился лучшим бомбардиром команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). В текущем чемпионате РПЛ Даку забил девять голов в 17 матчах.
