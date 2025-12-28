В Италии стартует лыжный «Тур де Ски» с участием российских лыжников

В популярной многодневной гонке участвуют татарстанцы Савелий Коростелев и Дарья Непряева

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Италии стартует многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января. Нынешняя гонка станет юбилейной, 20-й в лыжной истории.

От России на «Тур де Ски» выступят татарстанские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ранее спортсмены получили нейтральный статус для возвращения на мировые старты.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Представители сборной России не участвовали в «Тур де Ски» с 2021 года. С тех пор российские лыжники были отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины.

Нынешний «Тур де Ски» стартует в Тоблахе спринтерскими гонками 28 декабря. В 13:45 по московскому времени начнется квалификация у женщин, мужчины выйдут на старт в 14:20 по мск.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Расписание (время московское) всех гонок «Тур де Ски»

28 декабря, воскресенье

13:45 — женщины, спринт, свободный стиль, квалификация;

14:20 — мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация;

16:15 — женщины, спринт, свободный стиль, финалы;

16:20 — мужчины, спринт, свободный стиль, финалы;

29 декабря, понедельник

13:45 — мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль;

16:45 — женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль;

31 декабря, среда

13:30 — мужчины, 5 км, масс-старт, свободный стиль;

16:30 — женщины, 5 км, масс-старт, свободный стиль;

1 января, четверг

12:30 — мужчины, 20 км, гонка преследования, классический стиль;

14:30 — женщины, 20 км, гонка преследования, классический стиль;

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января, суббота

14:15 — женщины, спринт, классический стиль, квалификация;

14:50 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация;

16:45 — женщины, спринт, классический стиль, финалы;

17:10 — мужчины, спринт, классический стиль, финалы;

4 января, воскресенье

13:30 — мужчины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль;

17:30 — женщины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль.

Зульфат Шафигуллин