В Италии стартует лыжный «Тур де Ски» с участием российских лыжников
В популярной многодневной гонке участвуют татарстанцы Савелий Коростелев и Дарья Непряева
Сегодня в Италии стартует многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января. Нынешняя гонка станет юбилейной, 20-й в лыжной истории.
От России на «Тур де Ски» выступят татарстанские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ранее спортсмены получили нейтральный статус для возвращения на мировые старты.
Представители сборной России не участвовали в «Тур де Ски» с 2021 года. С тех пор российские лыжники были отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины.
Нынешний «Тур де Ски» стартует в Тоблахе спринтерскими гонками 28 декабря. В 13:45 по московскому времени начнется квалификация у женщин, мужчины выйдут на старт в 14:20 по мск.
Расписание (время московское) всех гонок «Тур де Ски»
28 декабря, воскресенье
13:45 — женщины, спринт, свободный стиль, квалификация;
14:20 — мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация;
16:15 — женщины, спринт, свободный стиль, финалы;
16:20 — мужчины, спринт, свободный стиль, финалы;
29 декабря, понедельник
13:45 — мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль;
16:45 — женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль;
31 декабря, среда
13:30 — мужчины, 5 км, масс-старт, свободный стиль;
16:30 — женщины, 5 км, масс-старт, свободный стиль;
1 января, четверг
12:30 — мужчины, 20 км, гонка преследования, классический стиль;
14:30 — женщины, 20 км, гонка преследования, классический стиль;
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января, суббота
14:15 — женщины, спринт, классический стиль, квалификация;
14:50 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация;
16:45 — женщины, спринт, классический стиль, финалы;
17:10 — мужчины, спринт, классический стиль, финалы;
4 января, воскресенье
13:30 — мужчины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль;
17:30 — женщины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль.
