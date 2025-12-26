Казанский «Зенит» победил в финале Суперкубка России по волейболу

В решающем матче обыграли новосибирский «Локомотив» в четырех сетах

Фото: Динар Фатыхов

Волейболисты казанского «Зенита» победили новосибирский «Локомотив» в решающем матче финала Суперкубка России. Встреча закончилась победой команды из Казани со счетом 3-1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

Турнир проходил в Северной столице России. «Зенит-Казань» одержал победу в Суперкубке России третий раз подряд и уже 11-й раз в своей истории, обогнав остальные клубы по количеству выигранных кубков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В полуфинале Суперкубка казанцы одолели команду из Петербурга — 3:2, а соперником по финалу стал новосибирский «Локомотив», выбивший из гонки столичное «Динамо».

Победа стала ярким достижением клуба, демонстрируя превосходство подопечных Алексея Вербова в национальном первенстве.

Ранее «Реальное время» писало, что команда обыграла «Зенит» из Санкт‑Петербурга со счетом 3:2.



Ариана Ранцева