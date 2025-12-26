Павел Муякин — об итогах уходящего года и планах на следующий

Тренер спортивного клуба «Синтез» Павел Муякин сообщил, что тренироваться в этом году будут до 30 декабря

Фото: предоставлено СК «Синтез»

В этом году спортсмен спортивного клуба «Синтез» Никита Шлейхер завоевал серебро в синхронных прыжках на чемпионате мира в Сингапуре. Также на отборочных соревнованиях в Краснодаре в декабре он завоевал три золотых и одну серебряную медали, что стало наивысшим результатом среди всех спортсменов суперфинала.

«Никита стал спортсменом года в Татарстане, с чем мы нас и поздравляем», — поделился радостью тренер Павел Муякин.

Тренер спортивного клуба «Синтез» Павел Муякин сообщил, что тренироваться в этом году будут до 30 декабря, а уже 3 января начнется подготовка к Кубку России, который состоится в конце января.

«Никита прошел отбор на этапы Кубка мира, которые будут проходить в Канаде, Мексике и Китае, это наши близлежащие планы на 2026 год», — сказал Павел Муякин.

Реклама. ООО «Спортивный клуб «Синтез»